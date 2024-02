Un minuscule satellite caché pourrait façonner ces "anneaux impossibles"

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'Univers nous offre une nouvelle énigme à résoudre. Au cœur de cette intrigue cosmique se trouve Chariklo, un petit corps céleste classifié comme Centaure, c'est à dire dont l'orbite croise celle des planètes externes du Système solaire. Ce dernier navigue entre les orbites de Jupiter et de Neptune. Récemment, des simulations informatiques ont révélé qu'un minusculepourrait jouer un rôle crucial dans la formation et le maintien de ses anneaux exceptionnellement fins.Chariklo, le plus grand Centaure connu avec un diamètre d'environ 250, a surpris la communautéen 2013 lorsqu'unea révélé l'existence de deux anneaux étroits l'entourant. Cette découverte a marqué un tournant dans notre compréhension des corps mineurs du, soulignant que les anneaux ne sont pas une exclusivité des géantes gazeuses.Les anneaux de Chariklo, situés à environ 391 et 405 kilomètres de son centre, défient les attentes. Contrairement aux anneaux des planètes géantes, maintenus par la gravité imposante de ces dernières, ceux de Chariklo devraient, selon les modèles informatiques, se disperser rapidement. Cependant, leursuggère l'influence d'unpasteur, un petit corps céleste qui, par sa présence, sculpte et maintient la structure étroite des anneaux.Ce satellite hypothétique, d'une taille avoisinant les 3 kilomètres de diamètre, serait trop petit pour être observé directement depuis la Terre. Néanmoins, son existence pourrait être déduite lors d'occultations stellaires, des événements où Chariklo passe devant une étoile et en masque brièvement la. La notion de satellites pasteur n'est pas nouvelle et joue un rôle reconnu dans lades anneaux des géantes gazeuses, comme Saturne. Ces gardiens cosmiques régulent la distribution des particules dans les anneaux, empêchant leuret favorisant leur cohésion.La composition des anneaux de Chariklo, principalement constituée de particules de glace d'eau, rappelle celle des anneaux des géantes gazeuses. Cette similitude renforce l'intérêt scientifique pour ces structures et soulève des questions sur leur origine, leur évolution et la nature exacte des interactions physiques à l'œuvre.La découverte de ces anneaux autour d'un Centaure comme Chariklo élargit notre compréhension de la complexité et de la diversité des phénomènes célestes dans notre système solaire. Elle met en lumière les mécanismes dynamiques qui peuvent exister même autour des petits corps célestes, défiant nos attentes et enrichissant notre connaissance.