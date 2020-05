Un modèle pour concevoir des systèmes de réfrigération sans gaz



Banc expérimental. © ELyTMaX.

Des chercheurs du laboratoire ElyTMaX ont développé un modèle d'aide à la conception de systèmes de réfrigération basés sur un matériau calorique, et non plus sur un gaz. Ce modèle a été validé avec un dispositif expérimental utilisant un caoutchouc naturel. Les résultats sont publiés dans un numéro spécial duLes systèmes de réfrigération actuels, utilisés pour la conservation des aliments, mais aussi pour assurer lades systèmes électroniques, reposent sur des cycles de compression-détente d'un. Ces systèmes ont unnon négligeable, et sont difficilement intégrables dans des dispositifs embarqués. Une solution alternative consisterait à utiliser descaloriques, qui ont la capacité de produire un refroidissement quand ils sont soumis à unecyclique (magnétique, électrique ou mécanique). Des chercheurs du laboratoire ElyTMaX (Science & Engineering Lyon, Tohoku Materials & systems under eXtreme conditions), une unité mixte internationale (CNRS/de Lyon/Tohoku University), ont axé leurs travaux sur un système de réfrigération basé sur un caoutchouc élastocalorique dans le cadre duANR ECPOR.Son principe: le caoutchouc, dont la température évolue sous l'action d'une contraintecyclique (sinusoïdale), est mis en contact avec un fluide caloporteur qui se déplace lui-aussi cycliquement. La température du fluide a ainsi tendance à suivre les oscillations de température ducalorique. Ladu fluide, combinée à ses oscillations de température, entraîne unnet dans une direction.Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce type de dispositifs, les chercheurs ont développé un modèle de simulation. Au prix de quelques simplifications, ils ont pu mettre auun modèle analytique, construit à partir des équations deà travers le système de réfrigération. Ce type de modèle, comparé par exemple à un modèle du type "éléments finis", permet d'étudier l'impact des différents paramètres sur les performances (lade réfrigération). Les simulations effectuées à l'aide de ce modèle ont ainsi révélé que la faibledu caoutchouc n'est pas en soi un problème, et peut être compensée par l'optimisation de ladu système. Par ailleurs, le modèle a mis en évidence un point clé pour une conception optimale: l'épaisseur du matériau et l'épaisseur de la(à l'entre le matériau et le fluide) doivent être du même ordre de grandeur, faute de quoi la puissance de réfrigération chute rapidement.Le modèle de simulation a été validé avec un dispositif expérimental de réfrigération utilisant un caoutchouc élastocalorique. Il est constitué d'un tube de caoutchouc de 5 mm de(et 25 mm deinitiale), soumis à des élongations cycliques. Unefait circuler de l'dans le tube. Les températures sont mesurées par uneinfra-rouge. Plusieurs expérimentations ont montré la concordance entre les mesures effectuées et les résultats de simulation, et en particulier l'existence d'uneoptimale dedu fluide, pour une géométrieLes chercheurs veulent maintenant compléter leur modèle, notamment en prenant en compte des écoulement plus complexes du fluide. Ils souhaitent aussi créer un dispositif expérimental de plus grande taille, afin d'aboutir à une véritable preuve de concept.Regenerative cooling using elastocaloric rubber: Analytical model and experiments featured,G. Sebald, A. Komiya, J. Jay, G. Coativy and L. Lebrun.Journal of Applied Physics 127, 094903 (mai 2020)INSIS - insis.communication at.fr- Gaël Sebald - ElyTMaX - gael.sebald at cnrs.fr