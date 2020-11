Des molécules-cage luminescentes: vers de nouveaux thermomètres nanométriques

Académie des sciences (Une académie des sciences est une société savante dont le rôle est de promouvoir la recherche scientifique en réunissant certains des chercheurs les...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures)....)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est...)



Molécule Cage de Lanthanides Silsesquioxanes Luminescents. © M. Mikhail M. Levistky.

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

silice (La silice est constituée de dioxyde de silicium, un composé chimique qui entre dans la composition de nombreux minéraux ; sa formule est SiO2.)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant...)

catalyseurs (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des réactifs et n'apparaît donc pas dans...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent...)

luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui elle est chaude.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Académie (Une académie est une assemblée de gens de lettres, de savants et/ou d'artistes reconnus par leurs pairs, qui a pour mission de veiller aux usages dans leurs disciplines respectives et de...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces attractives ou répulsives d'un objet sur un autre, ou avec des charges...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

recherche fondamentale (La recherche fondamentale regroupe les travaux de recherche scientifique n'ayant pas de finalité économique déterminée au moment des travaux. On oppose en général la recherche...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la...)

Référence:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les métallasilsesquioxanes, molécules-cage dans laquelle sont piégés des atomes métalliques, sont d'excellents catalyseurs pourvus de propriétés magnétiques. Les rendre luminescents serait encore plus intéressant pour de nombreuses applications. Des chercheurs de l'ICGM (CNRS/Université de Montpellier/ENSC Montpellier), de l'de Russie et de l'Russe de l'Amitié des Peuples ont obtenu les premiers métallasilsesquioxanes en forme de cages luminescentsl'introduction d'ions lanthanides. Selon ces travaux, qui font la couverture de, ce type de composés luminescents et magnétiques pourrait à terme être utilisé par exemple pour mesurer lalocale à des échelles nanométriques ou pour stocker de l'information à l'échelle moléculaire.Les silsesquioxanes sont des composés formés de, deet d'. Certains s'organisent spontanément pour former une "cage" dans laquelle d'autressont "piégés" et apportent ainsi de nouvelles propriétés. Lorsque des ions métalliques y sont "capturés", ces cages deviennent par exemple de très bons. Y piéger des ions lanthanides, connus pour leurs propriétés optiques et magnétiques, permettrait ende conférer ces propriétés aux silsesquioxanes. Dans la pratique, les interactions entre les ions de lanthanides au sein de cette matrice moléculaire éteignent souvent leur. Décidés à réactiver cette propriété, des chercheurs de l'Charles Gerhardt Montpellier (ICGM, CNRS/Université de Montpellier/ENSC Montpellier), de l'des sciences de Russie et de l'Université Russe de l'Amitié des Peuples ont généré la première famille de lanthanidesilsesquioxanes tétranucleaires qui présentent bien une structure en cage et qui luminescent grâce aux lanthanides,en étant magnétiques.Pour y parvenir, les chercheurs ont testé différents ligands afin d'en trouver qui permettent de maintenir les atomes de lanthanides dans la cage moléculaire sans altérer leurs propriétés optiques. La présence simultanée de luminescence et deouvre la voie à différentes applications y compris dans le domaine des nanomatériaux. Ainsi, des différences d'émissions entre silsesquioxanes de type cage à base de divers lanthanides pourraient permettre de mesurer les températures locales, et donc offrir une application en thermométrie à l'échelle nanométrique. Le magnétisme intéresse quant à lui pour sa capacité à stocker de l'information sur une molécule, comme dans les disques durs, mais sur des espaces encore plus réduits. Le but est d'obtenir à terme desmultifonctionnels dont les deux propriétés, le magnétisme et la luminescence se régulent en synergie: affecter la luminescence en jouant sur le magnétisme.Ces travaux ont été soutenus par undeconjoint (PRC) duet de la Fondation russe pour la(RSFBR), ainsi que par une bourse Vernadski de l'ambassade de France en Fédération de Russie, qui finance des thèses en cotutelle entre les deuxAlena N. Kulakova, Alexey N. Bilyachenko, Mikhail M. Levitsky, Victor N. Khrustalev, Elena S. Shubina, Gautier Felix, Ekaterina Mamontova, Jérôme Long, Yannick Guari, and Joulia Larionova., 2020.