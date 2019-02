Références

Les molécules magnétiques n'ont pas toujours tore

De gauche à droite: Structure du cubane de dysprosium ; Illustration d'un tore tridimensionnel ; Composante hors phase de la susceptibilité magnétique, signature d'un comportement de molécule aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne...)

© Boris Le Guennic

La représentation d'un tore se fait toujours dans un plan, mais peut-être que la vérité n'est pas aussi simple... En particulier, lorsque l'on étudie le magnétisme d'une molécule, on parle de(SMTs) lorsque les moments magnétiques locaux au sein de lasont agencés sous la forme d'un(un tube refermé sur lui-même dans un plan) conduisant à unglobal nul. Néanmoins, perpendiculairement à ce plan, un moment toroïdal persiste.Jusqu'à présent, ce phénomène de SMT était réservé aux molécules planes. Deux équipes defrançaises, de l'des sciences chimiques de Rennes (CNRS/Université de Rennes 1/ENSCR/INSA de Rennes) et du Laboratoire des multimatériaux et interfaces (CNRS/Université de Lyon 1), et une équipe(Université de Florence) viennent de le mettre en évidence dans un complexe contenant 4 ions dysprosium et possèdant unetridimensionnelle (de type cubane). En plus d'en faire une molécule aimant, les interactions entre ces 4 ions sont à l'origine du premier SMT en 3. Publiés dans, ces travaux ouvrent des perspectives dans le domaine de la spintronique moléculaire, pour stocker ou traiter des informations à l'échelle quantique.Dr. Guglielmo Fernandez Garcia, Dr. Djamila Guettas, Vincent Montigaud, Dr. Paolo Larini, Prof. Dr. Roberta Sessoli, Prof. Dr. Federico Totti, Prof. Dr. Olivier Cador, Dr.Pilet, Dr. Boris Le Guennic.A Dy4 cubane: a new member in the Single-Molecule Toroics Family- Novembre 2018