Les mystères du champ magnétique de Mars

© VR2Planets/LPG

En 1997, les toutes premières mesures orbitales du satellite MGS (Mars Global Surveyor) nous ont fait comprendre que si Mars ne possède plus de champ magnétique global et dynamique (comme la Terre), les roches de sa surface ont enregistré des traces de l'existence passée d'unemartienne. S'il est difficile de savoir quand elle a cessé de fonctionner, des indices laissaient penser que la dynamo était déjà arrêtée à la mise en place des cratères gigantesques, c'est-à-dire il y a environ 4,1 milliards d'années.Il s'agit d'un scénario qui ne permettait pas d'expliquer d'autrescomme le maintien d'unevolcanique à la, qui a perduré pendant bien plus longtemps que cette durée supposée de l'activitéLed'uneest dû à des mouvements de, à très, et très profondément, produisant un, qui crée lui-même unmagnétique. C'est l'effet dynamo. Si une planète dispose d'un champ magnétique global, cela veut dire qu'à l'intérieur, il y a une couche, conductrice, et en mouvement. Dans le cas des planètes telluriques, ces mouvements ont lieu dans le noyau. Ils contribuent à refroidir le noyau, et donc à réchauffer le manteau. A la surface de la planète, cela se traduit notamment par du volcanisme.LeMAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), lancé en 2013, a mesuré le champ magnétique à uneplus basse que MGS. Nous avons analysé les mesures magnétiques au-dessus d'une structure volcanique proche de l'équateur. Cette structure, nommée "Lucus", s'est mise en place il y a environ 3,7 milliards d'années. Nous avons montré non seulement que la dynamo était toujours active à cette période mais que son intensité était aussi très forte. Sachant que l'aimantation est proportionnelle au champ magnétique ancien, cela nous encourage à mener des études sur l'intensité du champ magnétique, qui aurait pu être 10 ou 100 fois plus intense que le champ terrestre actuel.Mars est âgé d'environ 4,5 milliards d'années. Si la dynamo a fonctionné jusqu'à 3,7 plutôt que 4,1 milliards d'années, cela signifie que sa durée a été le double de ce qu'on estimait ! Cela apporte des débuts de réponse à des choses qu'on ne comprenait pas. La question du champ magnétique n'est pas anodine car elle recoupe d'autres mystères martiens tels la disparition de sonet de son. En effet, non seulement, la construction d'une atmosphère se fait principalement avec du volcanisme, mais on pense que le champ magnétique global empêche aussi l'atmosphère de s'échapper. Enfin uneimportante d'eau liquide (qui a existé sur Mars dans le passé) implique une atmosphère relativement épaisse.Il y a donc des liens importants entre champ magnétique, volcanisme, atmosphère et eau liquide à la surface de Mars. Si MAVEN doit estimer la quantité d'eau qui a pu s'échapper de l'atmosphère martienne, depuis l'arrêt de la dynamo jusqu'à aujourd'hui, on comprend qu'il est nécessaire de tenir compte de la date d'arrêt de la dynamo.A ce, nous ignorons encore comment, pourquoi et précisément quand le champ magnétiquea cessé de fonctionner. Les modélisateurs pourront peut-être apporter des réponses en utilisant ces nouvelles. Pour en savoir plus, il faudrait poser et surtout déplacer unà la surface, mais c'est techniquement très complexe. Ou encore collecter des échantillons et analyser leur aimantation. Et c'est l'un des objectifs à long terme de la mission Mars 2020, qui doit initier la prochaine étape de l'martienne et le retour d'échantillons surBenoit Langlais, Laboratoire deet Géodynamique, CNRS/Univ. Nantes/Univ. Angers.