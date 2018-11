Sur le même thême

Nano-filet pour gaz toxiques

Capter les gaz toxiques produits par l'industrie ? Il y a des matériaux pour ça. Purifier les ressources fossiles extraites du sol ? Ces mêmes objets peuvent s'en occuper. Ces matériaux, ce sont des hybrides poreux faits d'oxydes deconnectés par un ligand. Une famille de cesvient d'être identifiée par des scientifiques de l'saoudienne KAUST et de l'Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/ENSCM). Ces hybrides ont le potentiel de piéger simultanément dans leurs pores nanoscopiques leet l'sulfuré. Ces travaux sont publiés dans la revuele 29 Octobre 2018.Le dioxyde deet l'hydrogène sulfuré sont destoxiques contribuant dangereusement à la dégradation de la qualité de l'. Dans le secteur de l', ils sont aussi des contaminants qui diminuent la qualité du, du, ou des. Dans les deux cas, ils doivent être éliminés. Des scientifiques de l'Université de KAUST et de l'Institut Charles Gerhardt Montpellier proposent justement un moyen inédit pour ce faire.L'équipe pluridisciplinaire a couplé ses expertises dans les domaines de la synthèse, de l'et de lapour identifier de nouveaux matériaux hybrides de la famille des MOFs (Metal organic framework). Ces solides présentent des cavités denanométriques capables de capturer simultanément le dioxyde de carbone et l'hydrogène sulfuré en présence de, grâce à un phénomène d'adsorption(1). Les performances de ces MOFs sont uniques vis-à-vis d'autres adsorbants couramment employés, comme les zéolithes, dont la régénération est particulièrement énergivore.D'undeplus général, cette découverte dans le domaine des MOFs illustre qu'il est possible de moduler à souhait les propriétés structurales et chimiques de cette famille de solides hybrides poreux afin de les adapter pour lade molécules d'intérêt sociétal. Ces filets à molécules n'ont pas fini de faire parler d'eux, que ce soit dans la protection de l'ou dans l'Y. Belmabkhout, P.M. Bhatt, K. Adil, R.S. Pillai, A. Cadiau, A. Shkurenko, G. Maurin, L. Gongping, W.J. Koros & M. EddaoudiNatural gas upgrading using a fluorinated MOF with tuned H2S/CO2 adsorption selectivityNature Energy – Octobre 2018 ICGM UMR5253, Université de Montpellier