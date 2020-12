Un nouveau matériau utilise le soleil pour générer du froid

Pour répondre à la demande croissante en froid dans les régions du monde où l'ensoleillement est élevé, il faut envisager des solutions alternatives aux systèmes frigorifiques à compression pour préserver la couche d'ozone. Des scientifiques de l'demoléculaire et des- Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/ENSCM) et d'un Institut deCoréen ont élaboré un nouveaunanoporeux pour des systèmes de réfrigération solaire. Ce matériau présente à la fois des performances en réfrigération supérieures à celles des adsorbants commerciaux actuels, mais également des performances uniques en terme de production dece qui le rend aussi très attractif pour son intégration dans de futures pompes à chaleur. Ces travaux sont publiés dans la revueLes systèmes solaires thermiques fonctionnant sur le principe d'd'eau intéressent particulièrement les industriels de la réfrigération car ils permettent de s'affranchir des réfrigérants polluants (chlorofluorocarbones par exemple) actuellement utilisés dans les systèmes frigorifiques à compression. Ces réfrigérateurs solaires opèrent selon un cycled'adsorption(*) et de désorption d'eau par un matériau adsorbant capable de fixer l'eau dans ses pores et la libérer sous l'effet de la. En captant lepour désorber l'eau, ils absorbent la chaleur associée et maintiennent ainsi ledans une enceinte.Des chercheurs de l'Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/ENSCM/Université de Montpellier) en collaboration avec une équipe coréenne (KRICT/Daejon) viennent de mettre auun nouveau matériau nanoporeux performant pour ces systèmes de réfrigération à adsorption. Ce solide hybride poreux cristallisé conçu par simulations numériques avant d'être synthétisé puis testé en laboratoire fait partie de la famille des Metal-Organic-Framework (MOFs), composés formés par l'association d'undeet d'un ligand. Ce nouveau MOF qui porte le nom de KMF-1 (KMF pourRICT-CNRSontpellierramework) est constitué de chaines d'oxyde d'connectées par des cycles aromatiquesdes canaux microporeux capable d'adsorber uneimportante d'eau et de la désorber facilement à une température inférieure à 70°C accessible soussolaire.KMF-1 présente des performances en réfrigération supérieures à celles des meilleurs adsorbants commerciaux actuels, avec notamment une capacité exceptionnelle en terme de chaleur stockée, combinée à une très bonne stabilité chimique et une voie de synthèse impliquant des solvants verts. Ce matériau présente également des performances uniques en terme de production de chaleur, qui fait de lui un candidat de premier choix pour son utilisation dans des pompes-à-chaleur. Ces travaux, à retrouver dans la revue, permettent d'envisager prochainement une réfrigération propre et efficace.(*)est un phénomène deoù des, des ions ou des molécules (adsorbats) d'unegazeuse ouse fixent sur une surface solide (adsorbant). A ne pas confondre avec l'où un liquide est absorbé dans led'une phase solide.Rationalof a robust aluminum metal-organicfor multipurpose water-sorption-driven heat allocations,Kyung Ho Cho, D. Damasceno Borges, U-Hwang Lee, JiLee, Ji Woong Yoon, Sung June Cho, Jaedeuk Park, Walter Lombardo, Dohyun Moon, Alessio Sapienza, Guillaume Maurin et Jong-San Chang