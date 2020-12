Un nouveau réseau européen pour l'astronomie optique et radio

Le télescope de l'Observatoire Canada-France-Hawaï © Jean-Charles Cuillandre

Contact

La communauté astronomique européenne a reçu 15 millions d'euros du programme H2020 de l'UE pour améliorer la manière dont les télescopes radio et optiques travaillent ensemble. Grâce à ce financement, le réseau OPTICON-RadioNet PILOT (ORP) a été créé afin d'harmoniser les méthodes et les outils d'des instruments radio et optiques au sol et de favoriser l'accès à un plus large éventail d'installations astronomiques. L'ORP s'appuiera sur le succès dude télescopes OPTICON pour les télescopes de tailleet du réseau RadioNet pour les installations radio. Des astronomes de 15européens, d', d'duet de 37 institutions ont rejoint le consortium ORP.Alors que l'moderne fait de plus en plus appel aux observations coordonnées de nombreux télescopes à toutes longueurs d'ondes, l'est venue de regrouper les réseaux OPTICON et RadioNet qui ont animé leurs communautés respectives avec succès depuis des décennies. Le, qui pilote et contribue à plusieurs télescopes optiques et radio en France et dans le, assurera la responsabilité de cette coordination.À mesure que notre connaissance de l'progresse, les astronomes ontd'un éventail de techniques différentes pour analyser et comprendre les phénomènes célestes. Grâce à ce nouveau programme, les techniques et les méthodes d'seront améliorées et harmonisées, et l'accès aux télescopes et la formation des jeunes générations seront facilités.L'astronomie dite multi-messager, qui couvre de nombreuses longueurs d'et, au-delà, les ondes gravitationnelles, les rayons cosmiques et les neutrinos pour l'observation de sources variables et transitoires, est un domaine en plein essor. Lever les barrières entre les communautés facilitera son développement et permettra de nouvelles découvertes. Ce nouveau partenariat, centré enmais couvrant le monde entier, est une étape importante vers un avenir dans lequel davantage dede meilleure qualité sera faite par et pour tous.Jean-Gabriel Cuby - LAM - jean-gabriel.cuby at lam.fr