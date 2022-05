De nouveaux transistors moléculaires multifonctionnels modulables

Dans le cadre d'une collaboration internationale*, des scientifiques de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS/ENSCR/Université Rennes 1) viennent de mettre au point de nouvelles jonctions moléculaires, éléments de base des transistors permettant ledu courant à l'échelle de la, associant plusieurs fonctions photo-modulables. Ces travaux, publiés dans leet la revue, ouvrent la voie vers de nouveaux circuits électriques fonctionnels ultra-miniaturisés à haute performance.Dépasser les limites des transistors conventionnels à base de, composants de base des ordinateurs, est un des objectifs de l'électronique moléculaire qui pourrait, à terme, miniaturiser les dispositifs électroniques et les nanocircuits à l'échelle de la molécule. Pour cela, ledoit être capable de concevoir des molécules pouvant jouer le rôle de diode rectificatrices pouvant contrôler ledu passage du courant, ou être insérées dans un transistor à effet de, en jouant le rôle de résistancecommandée par uneextérieure. Hélas, les jonctions moléculaires qui présentent ces fonctions restent encore extrêmement difficiles à réaliser.Dans le cadre d'une collaboration internationale*, des scientifiques de l'des sciences chimiques de Rennes (CNRS/ENSCR/Université Rennes 1) ont découvert une moléculedont les caractéristiques pourraient bien révolutionner la nanoélectronique.moléculaire qu'ils proposent résulte de l'assemblage d'une molécule photo-commutable à base deà une unité photochrome diaryléthène dont on peut moduler la conduction électrique par simple action de la. Son originalité ? Bien que symétrique, elle permet à la fois de contrôler le sens de passage du courant dans le transistor et de moduler son intensité à volonté (jusqu'à deux ordres de grandeur) par application d'un(effet de champ). Et il est également possible d'activer ou désactiver ces propriétés par simple photo-isomérisation** de l'unité photochrome quiune modification structurale de la molécule et ainsi de laà l'origine de ce comportement.Mieux encore, les équipes sont parvenues à introduire cette jonction dans un transistor solide, sans diélectrique de, qui conduit à sa miniaturisation ultime. Dans ce dispositif, ils sont parvenus à moduler l'intensité du courant d'uneallant jusqu'à trois ordres de grandeur, une performance encore jamais atteinte ! Ces résultats font l'de publications dans leet la revueN. Xin, C. Hu, H. Al Sabea, M. Zhang, C. Zhou, L. Meng, C. Jia, Y. Gong, Y. Li, G. Ke, X. He, P. Selvanathan, L. Norel, M. A. Ratner, Z., S. Xiao, S. Rigaut, H. Guo, X. Guo.Tunable symmetry-breaking-induced dual functions in stable and photoswitched single-molecule junctions. 2021,, 20811.L. Meng, N. Xin, C. Hu, H. Al Sabea, M. Zhang, H. Jiang, Y. Ji, C. Jia, Z. Yan, Q. Zhang, L. Gu, X. He, P. Selvanathan, L. Norel, S. Rigaut, H. Guo, S. Meng, X. Guo.Dual-Gated Single-Molecule Field-Effect Transistors beyond Moore's Law2022,, 1410.- Stéphane Rigaut - Enseignant-chercheur à l'Institut des sciences chimiques de Rennes - stephane.rigaut at univ-rennes1.fr- Lucie Norel - Enseignante-chercheuse à l'Institut des sciences chimiques de Rennes - lucie.norel at univ-rennes1.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut dedu- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dità l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC- inc.communication at cnrs.fr