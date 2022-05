Une nouvelle clef en fer pour la supraconductivité à haute température

Des chercheurs de l'Irig réalisent des études de diffusion des neutrons sur le pnicture de fer-nickel-arsenic, un matériau supraconducteur à des températures moins basses que celles classiquement rencontrées. Ils sont parvenus à sonder ce composé à l'échelle atomique et leurs résultats pourraient favoriser la proposition d'un mécanisme commun à tous lessupraconducteurs.Dans un supraconducteur classique, comme dans certains métaux, le courant circule sans résistance à très basse(< 20 K) grâce aux électrons qui forment des paires (dites paire de Cooper). Hélas, les conditions compliquées et donc coûteuses pour maintenir de telles températures extrêmes constituent un frein pour exploiter les avantages de la supraconductivité dans la vie courante.Dans les années 1990, de nouveaux matériaux supra-conducteurs à plus haute température (jusque 135 K) ont été découverts. Dans ces composés, on suppose que les paires de Cooper sont formées grâce au. Cependant le mécanisme exact n'est pas encore compris. Dernièrement, les composés à base de fer-nickel-arsenic, supraconducteurs vers 50 K, ont entrouvert des perspectives pour la compréhension de ce mécanisme. Cependant, les études fondamentales sur ces matériaux sont compliquées car peu de sondes peuvent voir les électrons porteurs de courant interagir avec lesdesC'est dans ceque des chercheurs de l'Irig [] réalisent des expériences sur lede fer-nickel-arsenic afin d'étudier lades spins des électrons responsables de l'effet de. Ils ont ainsi sélectionné le CaK(FeNiAs, un nouveaucomposé d'une couche d'arséniure de fer-nickel qui sépare alternativement une couche deet une couche de. La structure de ce composé est particulièrement intéressante car les atomes deforment des motifs carrés, avec les moments magnétiques des atomes de fer qui pointent vers leurs centres (). Cetdes moments magnétiques du ferun rôle essentiel dans l'effet supraconducteur.Grâce aude neutrons générés par le Très Grand Instrument de l', à Grenoble, et aux instruments que l'Irig exploite dans cet, ces chercheurs sont parvenus à sonder le composé à l'échelle atomique. Ils ont ainsi pu mettre en évidence l'origine du couplage des spins des électrons avec les moments magnétiques des atomes de fer: le couplage provoque unedes spins qui se mettent enpour former l'état supraconducteur et qui s'orientent préférentiellement selon une directionaux couches de fer-nickel-arsenic.Ces expériences nouvelles confirment les théories pour interpréter le phénomène de supraconductivité: lorsque le matériau se refroidit jusqu'à la température critique (pour laquelle le matériau devient supraconducteur), les agitations des spins incitent les électrons itinérants à s'apparier ce qui favorise l'établissement de la supraconductivité. Ces résultats pourraient favoriser la proposition d'un mécanisme commun à tous les matériaux supraconducteurs.Pnicture: composé chimique formé avec un élément de la famille des pnictogènes, c'est-à-dire les atomes de la quinzième colonne dude Mendeleïev (azote N,P,As,Sb,Bi).Moment magnétique,de liberté des électrons et des atomes qui est à l'origine du magnétisme notamment. On les visualise par des flèches.Académie chinoise des sciences, LaboratoireLiu C, Bourges P, Sidis Y, Xie T, He G, Bourdarot F, Danilkin S, Ghosh H, Ghosh S, Ma X, Li S, Li Y and Luo HPreferred spin excitations in the bilayer iron-based superconductor CaK(FeNiAswith spin-vortex crystal order. Physical Review Letters , 2022.