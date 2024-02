Une nouvelle source d'eau découverte dans l'espace

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Données recueillies par l'instrument FORCAST sur SOFIA montrant des signes d'eau sur les astéroïdes Iris et Massalia.

Crédit: NASA/Carla Thomas/SwRI

Pour la première fois, des scientifiques ont détecté des molécules d'eau sur deux astéroïdes riches en silicates, nommés Iris et Massalia, grâce aux données recueillies par l'instrument FORCAST du Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), uninstallé à bord d'un avion et aujourd'hui retiré du service.Cette avancée représente une étape cruciale dans l'étude des composants primordiaux des astéroïdes, vestiges de la formation planétaire, et leur contribution potentielle à l'apport d'eau sur Terre.Les chercheurs ont analysé quatre astéroïdes riches en silicates et ont observé chez deux d'entre eux, Iris et Massalia, une longueur d'onde spécifique de laindiquant la présence de molécules d'eau à leur. Ces astéroïdes, mesurant respectivement 199et 135 kilomètres de, partagent des orbites similairesdu, à une distancede 2,39 unités astronomiques (UA). La détection d'eau à leur surface remet en question l'idée selon laquelle les astéroïdes proches du Soleil ne peuvent pas conserver de l'eau en raison de lasolaire.Cette découverte suit celle de traces similaires d'eau à la surface de la Lune, révélant que l'eau peut être chimiquement liée aux minéraux ou adsorbée dans les silicates, tant sur la Lune que sur les astéroïdes. Les implications de ces observations sont vastes, suggérant que les astéroïdes pourraient avoir joué un rôle clé dans l'apport d'eau sur Terre, essentielle à la vie telle que nous la connaissons.L'analyse des compositions des astéroïdes offre un aperçu précieux de la distribution des matériaux dans laet de leur évolution depuis la formation du. En comprenant mieux où et comment l'eau est conservée dans l'espace, les chercheurs peuvent affiner leurs recherches de vie potentielle, tant dans notre système solaire qu'au-delà.Cette étude, publiée le 12 février dans, ouvre de nouvelles perspectives sur lade l'eau dans le Système solaire et son rôle fondamental dans l'histoire de notreet potentiellement dans celle d'autres mondes habitables.