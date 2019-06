Nouvelles du LS2: les nouveaux composants font leur entrée dans le Booster du PS



Le nouveau système d'injection à échange de charges recevra les ions d'hydrogène du Linac 4 et les dépouillera de leurs deux électrons avant de les envoyer dans les quatre anneaux du Booster (Le nom de booster (ou propulseur d'appoint) est donné au moteur-fusée qui est attaché aux navettes spatiales américaines.[1] Par généralisation, le terme peut s'employer pour tous les moteurs...)

La première des trois structures qui abriteront les cavités radiofréquence a été transportée le 6 juin 2019 dans le Booster du PS (Image: Julien Ordan/CERN)

