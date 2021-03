Nouvelles molécules-aimants à base de Thulium

Les molécules-aimants, capables de s'aimanter de manière isolée, pourraient présenter des applications potentielles très importantes pour le stockage d'informations à haute densité, l'informatique quantique ou la spintronique. Comme pour tous les aimants, leur aimantation finit par disparaître par relaxation magnétique. Plus l'aimantation disparaît lentement, meilleur est l', d'où l'importance de mieux comprendre les phénomènes qui contrôlent cette relaxation.Un travail réalisé par des équipes du Laboratoire demoléculaire (CNRS/Institut Polytechnique Paris), de l'de(CNRS/Paris-Saclay) et de l'Institut des sciences chimiques de Rennesmontre que, pour une nouvelle molécule-aimant à base de, plus les molécules sont isolées les unes des autres, plus leur relaxation magnétique est. Ces résultats, publiés dans la revue, vont permettre de développer de nouvelles stratégies de synthèse pour aller vers des molécules-aimants toujours plus performantes.Les aimants sont omniprésents dans notre quotidien(*). A la fin des années 90, les premières "molécules-aimant" sont apparues et font depuis l'de nombreuses recherches pour des applications potentielles en spintronique.Rappelons qu'un aimant est un système qui, une fois aimanté sous l'action d'un, conserve cette aimantation en l'absence de. Cetteest dite métastable, ce qui veut dire que l'aimantation finira par disparaître (phénomène dit de relaxation), mais au bout d'untrès long. Ainsi, la durée ded'une information stockée sur unest de l'ordre de quelques dizaines d'années. Donc plus l'aimantation disparaît lentement, meilleur est l'aimant. Il est donc important de mieux comprendre les paramètres qui contrôlent cette relaxation pour orienter les synthèses vers des systèmes performants.D'où les recherches menées par les scientifiques du Laboratoire de chimie moléculaire (CNRS/Institut Polytechnique Paris) et de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS/Université de Rennes 1/ENSC Rennes/INSA Rennes) sur une nouvellede type "sandwich" à base de thulium (le thulium se retrouve au milieu de deux larges molécules organiques mimant le pain dans un sandwich, voir image) ont mis àune molécule-aimant en l'absence de champ magnétique externe.Au-delà de la prouesse synthétique qui a permis d'obtenir ce système dans lequel le thulium est à und'oxydation +2à fait inhabituel pour cet, les équipes ont pu caractériser les facteurs contribuant à la relaxation magnétique, comme leduou lamagnétique. En modifiant l'proche de cette molécule, ils ont montré que plus les molécules étaient isolées les unes des autres, plus leur relaxation magnétique était lente. Résultats à retrouver dans la revue, qui vont permettre de développer de nouvelles stratégies de synthèse pour aller vers des molécules-aimants toujours plus performantes.Jules Moutet, Jules Schleinitz, Léo La Droitte, Maxime Tricoire, Fabrice Pointillart,Frédéric Gendron, Thomas Simler, Carine Clavaguéra, Boris Le Guennic, Olivier Cador, Grégory Nocton.Bis-Cyclooctatetraenyl Thulium(II): Highly ReducingSandwich Single-Molecule Magnets, 6107-6111.