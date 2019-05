Sur le même thême

Noyau de nickel 78: exotique et doublement magique

Une collaboration internationale conduite par le CEA-Irfu et l'Institut Riken (Japon) démontre pour la première fois le caractère "doublement magique" du noyau radioactif de nickel 78, très excédentaire en neutrons par rapport à ses isotopes stables. L'expérience menée à Riken a notamment été rendue possible grâce au dispositif Minos développé à l'Irfu.Lescontiennent un noyau organisé en couches de nucléons (protons et neutrons) dont les niveaux d'sont régis par les lois de l'forte. Pour quelques noyaux dits magiques, certaines couches sontremplies et comptent un"magique" de nucléons (2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126). Ces noyaux remarquables sont plus stables que les autres et l'énergie de leur premier niveau excité est aussi logiquement plus élevée que celle des autres noyaux, signant leur caractère magique.Qu'en est-il des noyaux exotiques, très riches ou très déficitaires en neutrons, qui sont radioactifs (exotiques) ? Les physiciens cherchent à savoir si les propriétés associées aux nombres magiques connus pour les noyaux non radioactifs sont conservées et s'il en apparaît d'autres, associés à de nouveaux nombres magiques, aujourd'hui inconnus.Pour en savoir plus, la collaboration Seastar (Shell Evolution And Search for Two-plus energies at the RIBF) a utilisé les faisceaux de noyaux exotiques les plus intenses duet réalisé la première spectroscopie gamma d'une série de noyaux, dont le78 (78Ni) qui compte 28 protons et 50 neutrons, soit 14 neutrons de plus que le dernierstable du nickel. Elle a pu déduire de ces mesures les preuves de la nature "doublement magique" de 78Ni, à la fois vis-à-vis du nombre de protons et du nombre de neutrons.Comment les chercheurs ont-ils procédé ? En bombardant une cible d'avec un faisceau de noyaux de79 ou de80, ils ontdes réactions nucléaires produisant du nickel 78 et des protons. Certains noyaux 78Ni étant portés dans un état excité, ils ont pu étudier leur désexcitation via leur émission de rayons gamma.Or, comme il n'est possible de produire que quelques noyaux de 79Cu ou de 80Zn par, il a fallu développer un dispositif capable d'en tirer le meilleur parti possible. Minos (Magic Numbers Off Stability) combine ainsi une cible épaisse d'hydrogène de 10 à 15 cm d'épaisseur avec une "chambre àtemporelle" qui reconstruit les trajectoires des protons produits dans la cible avec une grande précision, grâce à laMicromegasau CEA-Irfu.L'énergie du premier état excité 2+ varie en fonction du nombre de neutrons du nickel. L'correspond au nickel 78 pour lequel l'énergie de 2+ est particulièrement élevée, ce qui prouve le caractère magique du noyau. Les prévisions de différents modèles dont les calculs QRPA menés par le CEA-DAM sont conformes à cette évolution.