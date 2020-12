Un ordre magnétique caché révélé dans un supraconducteur à haute température

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

supraconductivité (La supraconductivité (ou supraconduction) est un phénomène caractérisé par...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)



Diagramme de phase (T, p) (température - dopage) de La2-xSrxCuO4. Le dopage p est défini comme le rapport entre le nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...) cuivre (Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Le cuivre...) champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...) verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de...)

2-x

x

4

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

résonance magnétique nucléaire (La résonance magnétique nucléaire (RMN), aussi dénommée par son...)

vitesse (On distingue :)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Référence

Ono (Ono est une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les cuprates sont des matériaux complexes qui présentent des propriétés électroniques et magnétiques très étudiées pour comprendre les mécanismes de la supraconductivité à haute température. En utilisant des champs magnétiques très intenses pour révéler les propriétés magnétiquesen supprimant la, les chercheurs mettent ici auun lien entre leparticulier de laisolante et la phase dite de pseudogap, une phase métallique emblématique des cuprates et qui reste énigmatique.Dans lessupraconducteurs, lecircule sans dissipation, c'est-à-dire sans consommer d', ce qui les rend extrêmement attractifs pour beaucoup d'applications. Malheureusement, cette propriété n'existe qu'à basseou à hauteet de très nombreuses recherches visent à comprendre pour quels matériaux elle pourrait être stabilisée dans les conditions ambiantes ordinaires.Parmi les matériaux les plus prometteurs, les cuprates, à base d'de cuivre, ont la température critique, c'est-à-dire la température au-dessous de laquelle ils sont supraconducteurs, la plus haute connue à ce jour (jusqu'à 150 K pour certains cuprates) dans les conditions ambiantes de pression. Ils ont aussi des propriétés électroniques hors du commun caractérisées par plusieurs phases, dont la phase supraconductrice. Quand ils sont non dopés, les cuprates présentent aussi une phase isolante antiferromagnétique ordonnée, gouvernée par des interactions fortes entre électrons et pour laquelle l'des spins électroniques est alternée d'unde cuivre à son voisin. Quand ils sont légèrement dopés avec des charges positives (trous), cet ordre se dégrade,une sorte de verre antiferromagnétique.Une phase métallique dite phase de pseudogap existe également, jusqu'à une valeur de dopage limite (figure). La nature de cette phase de pseudogap de même que les liens existant entre les différentes phases sont pour une grande part inconnus alors qu'ils sont probablement une des clés pour comprendre les propriétés supraconductrices à haute température.Dans ce travail, une collaboration internationalemenée par des chercheurs du Laboratoire national des champs magnétiques intenses ( LNCMI , CNRS) a placé des échantillons du cuprate LaSrCuOdans des champs magnétiques très intenses (jusqu'à 80 T) pour supprimer la phase supraconductricedu dopage marquant la limite d'existence de la phase de pseudogap (égal à 19%). En combinant des mesures deet dedu son, ils ont montré que la phase de verre antiferromagnétique s'étendait alors jusqu'à cette valeur limite de 19% (figure).Ces résultats révèlent ainsi un lien entre la phase antiferromagnétique et la phase de pseudogap, ce qui suggère fortement que les propriétés de cette dernière prennent racine dans la phase isolante duet qu'elles sont donc aussi gouvernées par les interactions fortes entre électrons. Ces résultats sont publiés dans la revue. Ils apportent une nouvelle pierre à la compréhension des cuprates supraconducteurs qui présentent un des défis intellectuels les plus exaltants de ladu solide moderne.Hidden magnetism at the pseudogap criticalof a cuprate superconductor.M. Frachet, I. Vinograd, R. Zhou, S. Benhabib, S. Wu, H. Mayaffre, S. Krämer, S. K. Ramakrishna, A. P. Reyes, J. Debray, T. Kurosawa, N. Momono, M. Oda, S. Komiya, S., M. Horio, J. Chang, C. Proust, D. LeBoeuf et M.-H. Julien,, le 06 juillet 2020.DOI: 10.1038/s41567-020-0950-5 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL et ArXiv