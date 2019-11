Passage de Mercure devant le Soleil: où, quand, comment ?



LCarte de visibilité du passage de Mercure le lundi 11 novembre 2019

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et...)

Amérique (L’Amérique est un continent séparé, à l'ouest, de l'Asie et l'Océanie par le détroit de Béring et l'océan Pacifique; et à l'est, de l'Europe et...)

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

Groenland (Le Groenland (prononcez /gʁɔɛn.lɑ̃d/, écrit Groënland dans la graphie française d'avant 1850, Grønland en danois (« terre verte »), Kalaallit Nunaat en groenlandais) est...)

ouest (L’ouest est un point cardinal, opposé à l'est. C'est la direction vers laquelle se couche le Soleil à l'équinoxe, le couchant (ou ponant).)

Afrique (D’une superficie de 30 221 532 km2 en incluant les îles, l’Afrique est un continent couvrant 6 % de la surface terrestre et 20,3 % de la surface des terres...)

Australie (L’Australie (officiellement Commonwealth d’Australie) est un pays de l’hémisphère Sud dont la superficie couvre la plus grande partie de...)

Asie (L'Asie est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la Terre. Il est le plus grand continent (8,6 % de la surface totale terrestre ou 29,4 % des terres émergées) et...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

France métropolitaine (La France métropolitaine, parfois raccourcie en Métropole, est dans le langage courant la partie européenne de la France, c'est-à-dire le territoire continental et les îles proches (de l'océan...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est...)

mécanique céleste (La mécanique céleste est un terme qui désigne la description du mouvement d'objets astronomiques tels que les étoiles et planètes à l'aide des théories physiques et mathématiques.)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non...)

métropole (Une métropole (du grec mêtêr, mère, et polis, ville) est la ville principale d'une région géographique ou d'un pays, qui à la tête d'une aire urbaine importante,...)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur,...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre...)

éclipse (Une éclipse correspond à l'occultation d'une source de lumière par un objet physique. En astronomie, une éclipse se produit lorsqu'un objet (comme une planète ou un satellite naturel) occulte une source de...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)

lunette astronomique (Une lunette astronomique est un instrument optique qui permet d'augmenter la taille apparente et la luminosité des objets du ciel lors de leur observation.)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la...)

filtre (Un filtre est un système servant à séparer des éléments dans un flux.)

projection (La projection cartographique est un ensemble de techniques permettant de représenter la surface de la Terre dans son ensemble ou en partie sur la surface plane d'une carte.)

écran (Un moniteur est un périphérique de sortie usuel d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent les informations saisies ou demandées par l'utilisateur et générées ou restituées par l'ordinateur, sous forme de texte...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à 4 °C...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Le lundi 11 novembre prochain, Mercure s'interposera entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène astronomique est rare sera observable en France, si les conditions météorologiques le permettent. Où, quand, comment ?Le passage de Mercure sera visible partout suroù lesera levé lors du phénomène. Il sera visible dans son intégralité dans l'est de l'du, en Amérique du, au sud duet à l'extrêmede l'. Il sera invisible enet en(sauf à l'ouest). Dans les autres régions du, il sera partiellement visible.En, le phénomène débutera à 13h35 (heure locale française). Il ne sera pas visible dans sa totalité car le Soleil se couchera avant la fin du passage, mais pourra toutefois être observé jusqu'entre 16h48 et 17h32, selon les régions.Au sein de l', l'deet de calcul des éphémérides (IMCCE), ende l'élaboration et de la publication des éphémérides officielles pour la France, communique les horaires du phénomène selon les villes, enet en outre-mer.Vous pouvez aussi obtenir les horaires précis pour votre lieu préféré sur le site de l'IMCCE Le phénomène est spectaculaire en ce qu'il permet de se rendre compte du rapport d'échelle impressionnant entre les deux astres.Vu depuis la Terre, lede Mercure, qui se détachera du fond lumineux, ne sera pas plus gros qu'une petite bille.Par extension, sa contemplation permettra aussi de se représenter lesde notreTerre, seulement 2,6 fois plus grande que Mercure.Le Soleil est si lumineux et Mercure si petite sur le disque solaire qu'il sera impossible de distinguer la planète avec des lunettes d'. Sonest donc conditionnée à l'utilisation d'uneou d'unmuni d'unprotecteur.Il ne faut jamais observer le Soleil sans protection spéciale, sous peine de courir des risques de lésions oculaires graves.Il convient de rappeler quelques précautions d'observation à prendre:1. La meilleure méthode pour suivre le passage de Mercure sans risque est celle d'une observation parsur un. Le "solarscope" est un moyen pratique et peu coûteux pour se rendre compte du rapport d'échelle impressionnant entre les deux astres: 0,7 mm pour Mercure, contre 12 cm pour le disque solaire (dispositif disponible dans les commerces spécialisés).2. Il est possible de suivre le passage avec un instrument astronomique grossissant. Mais celui-ci doit être obligatoirement muni d'un filtre solaire de5 de type "mylar", pour éviteraccident ophtalmique irréversible.3. Il n'est pas possible d'observer le passage de Mercure avec des lunettes d'éclipse.4. Tout autre moyen (lunettes de soleil...) est à proscrire.