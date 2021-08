Un peigne mécanique de fréquences contrôlé par la lumière

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

métrologie (La métrologie est la science de la mesure au sens le plus large.)



Gauche: Image de microscopie électronique d'un microrésonateur AsGa (disque de rayon entre 2 et 5 μm et épaisseur 200 nm). Un piédestal (Un piédestal (pluriel : piédestaux) est un support isolé qui sert à...) disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une...)

Droite: Fréquences mécaniques générées au sein d'un microrésonateur enregistrées en fonction de la longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus...) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...) laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent :...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise...)

gallium (Le gallium est un élément chimique, de symbole Ga et de numéro atomique 31. Sa...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

fibre optique (Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de...)

résonance (La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

énergie mécanique (L'énergie mécanique est une quantité utilisée en mécanique classique pour désigner l'énergie...)

énergie électrique (Un apport d'énergie électrique à un système électrotechnique est nécessaire pour qu'il...)

décomposition (En biologie, la décomposition est le processus par lequel des corps organisés, qu'ils...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...)

Référence:

Contacts:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Concentrée dans un microrésonateur, l'énergie se transfert efficacement entre plusieurs formes: optique, mécanique, électronique et thermique. Les chercheurs ont utilisé ces quatre formes d'énergie pour donner naissance à un mouvementimpulsionnel stable à ultra-haute, l'analogue mécanique d'un peigne de fréquences optiques, d'intérêt pour lades forces.Dans le domaine, les peignes de fréquences fournissent des impulsions deultrastables qui sont des outils de référence essentiels en spectroscopie laser et en métrologie optique. Ils sont générés par des interactions optiques non linéaires dans la. Dans le domaine mécanique, les non-linéarités sont faibles et le concept de peigne de fréquences est encore balbutiant. Il pourrait pourtant enrichir les technologies micromécaniques telles que les accéléromètres ou lesde forces, particulièrement dans la gamme ultra-haute fréquence (de centaines de mégahertz à quelques gigahertz), où les méthodes de génération d'impulsions mécaniques font défaut.En couplant efficacement des microrésonateurs semiconducteurs avec des fibres optiques, des physiciens du Laboratoireet phénomènes quantiques ( MPQ de Paris/CNRS), en collaboration avec le Centre des nanosciences et nanotechnologies ( C2N , Université Paris-Saclay/CNRS), ont réalisé un peigne mécanique de fréquences dans le domaine des ultra-hautes fréquences. Ce peigne est stabilisé grâce aux couplages entre les oscillations lumineuses et mécaniques et aux interactions avec les porteurs deet lacréés par l'de la lumière. Les physiciens ont montré de plus que les paramètres du peigne sont contrôlables par la lumière injectée dans les microrésonateurs. Ces résultats sont publiés dansDans une salle blanche, les chercheurs ont fabriqué des disques miniatures en arséniure de(AsGa), unsemiconducteur de haute pureté. A l'aide d'uneeffilée, ils ont injecté de façon très concentrée de la lumière laser au sein des disques, enavec leurs modes optiques, et ont ensuite observé leur comportement mécanique. En raison de cette forte concentration, une partie de l'optique est transformée non seulement en, mais aussi enet en chaleur.Au-delà d'un seuil d'intensité lumineuse, les chercheurs ont observé un mouvement mécanique impulsionnel centré à une fréquence de 314 MHz et caractérisé par unespectrale en fréquences régulière sur un domaine étendu, constituant ainsi un peigne mécanique. A l'aide d'un modèle décrivant le couplage entre les quatre formes d'énergie, ils ont reproduit l'évolution du peigne en fonction des conditions optiques et montré que les caractéristiques du peigne sont contrôlées par la longueur d'onde et ladu laser (voir figure). La prochaine étape est d'analyser les mécanismes à l'origine dudans ces microrésonateurs afin d'envisager l'utilisation de ce type de peigne pour améliorer les capteurs deElectro-Opto-Mechanical Modulation Instability in a Semiconductor Resonator.P. E. Allain, B. Guha, C. Baker, D. Parrain, A. Lemaître, G. Leo, I. Favero., paru le 17 juin 2021.Texte disponible sur la base d'archives ouvertes HAL - Ivan Favero - Directeur deau, Laboratoire matériaux et phénomènes quantiques - ivan.favero at u-paris.frINP - inp.com at cnrs.fr