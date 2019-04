Sur le même thême

Une plante artificielle pour des carburants durables

© T. Huan et al.

Une équipe de scientifiques européens a créé un appareil qui, à l'image des plantes, permet de convertir le CO2, l'eau et la lumière du soleil en carburants et en produits chimiques à haute valeur ajoutée. Ce nouveau dispositif tout-en-un utilise des procédés de fabrications simples, respectueux de l', et desabondants. Ces travaux, publiés dans, pourraient aider à limiter laatmosphérique responsable du changement climatique.Grâce à la, les plantes transforment l'et le(CO2) de l'en sucres à l'aide d'. Une équipe de scientifiques européens, coordonnée par une équipe du, vient d'imaginer un nouvel appareil qui imite ce comportement pour produire des carburants et des produits chimiques à haute valeur ajoutée. Le processus développé est même deux fois plus efficace que les plantes - et ceci en utilisant uniquement des matériaux abondants, bon marché et sans minerai issu de zones de conflits.L'des composants du système tient en un seul appareil simple à fabriquer. L'un des éléments clés de cette nouvelleartificielle réside dans lautilisée dans ses "feuilles" - les cellules solaires qui capturent laet la transforment en. À la place duhabituel, les pérovskites utilisées possèdent un excellent rapport coût-efficacitéen étant résistantes à l'eau, ce qui leur permet de résister aux conditions réelles. Ces cellules solaires pérovskites peuvent être simplement imprimées sur n'importe quel support enou en plastique.Cette "plante artificielle" surpasse les vraies en termes d'efficacité. Le nouveau dispositif permet la conversion de 2.3 % de l'énergie solaire reçue en produits qui peuvent être alimentés dans nos chaînes d'approvisionnement existantes. De telles plantes artificielles nous rapprochent d'une économie en, où les combustibles seraient produits à partir du même dioxyde deproduit en les brûlant. Elles pourraient conduire à une solution durable à l'accumulation desdans notre, et limiter le changement climatique.Tran Ngoc Huan, Daniel Alves Dalla Corte, Sarah Lamaison, Dilan Karapinar, Lukas Lutz, Nicolas Menguy, Martin Foldyna, Silver-Hamill Turren-Cruz, Anders Hagfeldt, Federico, Marc Fontecave, et Victor Mougel.