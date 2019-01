Sur le même thême

Plein succès du fonctionnement du sismomètre français SEIS sur Mars



Pour la première fois dans l'histoire de l'spatiale, un sismomètrefonctionne sur le sol de laMars. SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), dont la responsabilité technique etest française, a été déployé sur le solpar l'de la mission InSight le 19 décembre 2018. Il a été testé le 1er janvier et fonctionne normalement.C'est un moment historique et un espoir incroyable pour la géophysique. Les deux missions américaines Viking 1 et 2, lancées en 1975 par la, embarquaient chacune un sismomètre. Si l'un n'a pu fonctionner, le second, installé sur lede l'atterrisseur n'a pas pu mesurer l'sismique de Mars car trop sensible aude l'atterrisseur dans lemartien. SEIS est le premier à être ainsi déposé au plus près du sol martien.Il faut remonter à 46 ans pour retrouver le déploiement d'un instrument analogue sur le sol d'un autre astre que la: en décembre 1972 l'et géophysicien américain Harrison Schmitt avait déployé sur lale gravimètre ALSEP lors de la mission Apollo 17.L'objectif poursuivi par la sismologie planétaire est de connaître la structure et la compositionde la planète: taille et nature du noyau, du manteau et de la croûte. SEIS va donc pouvoir être à l'affut des "tremblements de Mars" et les impacts météoritiques pour visualiser son intérieur et déterminer l'origine des sources sismiques. Cesfourniront des informations capitales pour comprendre comment Mars et les planètes rocheuses en général, se forment et évoluent.SEIS a été déposé sur le sol martien par le brasd'InSight et les premières opérations ont consisté à libérer le grappin qui l'avait déposé, prendre des photos sous tous les angles pour vérifier queétait normal et allumer des réchauffeurs pour que SEIS n'ait pas tropcar il n'est pas encore protégé par son bouclier de protection. Le câble électrique a été libéré deuxplus tard, puis désolidarisé le 6 janvier, pour réduire la transmission des vibrations de l'atterrisseur.Les troislarge bande (VBB de l'IPGP/Sodern/CNES) qui constituent le cœur de SEIS, enfermés dans leurdeoù règne unpoussé, ont maintenant été recentrés et commencent à enregistrer les faibles déplacements du sol. Ils sont tous les trois fonctionnels, comme les capteurs britanniques à courtes périodes et ont d'et déjà montré que le sol de Mars est, lorsque le vent est faible, plus stable que dans les meilleures caves sismiques terrestres.L'installation de SEIS n'est pas pour autant terminée car il reste à déployer le WTS (Wind and Thermal Shield),de protection contre le vent et les variations thermiques. C'est un largequi recouvrira SEIS sans le, équipé de trois pieds et d'une jupe de protection en cotte de maille, qui épousera parfaitement ledu sol pour permettre à SEIS de travailler dans unede variationmoins contraignante que s'il était resté exposé au rudemartien. Cette dernière opération est aujourd'hui prévue pour la deuxième quinzaine de janvier. SEIS sera alors en configuration finale pour écouter battre le cœur de Mars et nous révéler, séisme après séisme, son intérieur.Le CNES est le maître d'œuvre de SEIS et l'IPGP en assure la responsabilité scientifique. L'IPGP a conçu les capteurs large bande VBB qui ont été fabriqués par la société Sodern, puis les a testés avant leur livraison au CNES. Des chercheurs et ingénieurs de l'IPGP, de l'Diderot, de l'ISAE-SUPAERO et du(LPG de Nantes et du LMD) complètent l'équipe française actuellement au JPL pour analyser les premières données de SEIS. Le CNES finance les contributions françaises, coordonne le consortium international (*) et a été responsable de l'intégration, des tests et de la fourniture de l'instrument complet à la NASA.(*) en collaboration avec le JPL, l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ, Suisse), l'Max Planck dedu(MPS, Göttingen, Allemagne), l'Imperial College deet l'université d'Oxford ontles sous-systèmes de SEIS.