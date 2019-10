Les pouponnières d'étoiles des galaxies lointaines



Nuages moléculaires détectés à une résolution jamais égalée jusqu'à aujourd'hui de 90 années-lumière dans le Serpent Cosmique, situé à plus de 8 milliards d'années-lumière, un progéniteur typique de notre galaxie (à gauche). Observé à des résolutions 50'000 fois meilleures, chacun de ces nuages ressemble au gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend à occuper tout le...) nébuleuse (Une nébuleuse (du latin nebula, « nuage ») désigne, en astronomie, un objet céleste d’aspect diffus composé de gaz raréfié et/ou de poussières...)

© UNIGE, Dessauges et NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence...)

Des nuages moléculaires résistants aux environnements extrêmes

Les amas d'étoiles sont formés par lade nuages moléculaires, des ensembles de gazet dense présents dans toutes les galaxies. Les propriétés physiques de ces nuages dans notreou dans les galaxies proches sont connues depuis longtemps. Mais sont-elles identiques dans les galaxies lointaines, situées à plus de 8 milliards d'années-lumière ? Grâce à une résolution jamais égalée jusqu'à aujourd'hui dans une galaxie lointaine, une équipe internationale, dirigée par l'de Genève (UNIGE), a pu détecter pour la première fois des nuages moléculaires dans uneen devenir. Ses observations, publiées dans la revue, démontrent que ces nuages ont une, uneet des turbulences internes plus élevées que dans les galaxies proches et produisent bien plus d'étoiles. Les astronomes attribuent ces différences aux conditions interstellaires ambiantes des galaxies lointaines, trop extrêmes pour la survie des nuages moléculaires typiques des galaxies proches.Les nuages moléculaires sont constitués de gaz d'moléculaire dense et froid qui tourbillonne à des vitesses supersoniques, provoquant des fluctuations de densité qui se condensent et forment les étoiles. Dans les galaxies proches, comme la Voie Lactée, unproduit entre 1000 et 1'000'000 d'étoiles. Pourtant, dans les galaxies lointaines, situées à plus de 8 milliards d'années-lumière, les astronomes observent des amas gigantesques contenant jusqu'à 100 fois plus d'étoiles. Pourquoi une telle différence ?Pour répondre à cette question, les astronomes ont pu bénéficier d'unnaturel - le phénomène de-, couplé à l'd'ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimiter Array), un interféromètre de 50 antennesmillimétriques qui reconstruisent l'image entière d'une galaxie de manière instantanée. "Les lentilles gravitationnelles sont un télescope naturel qui produit un effet de loupe grâce à l'alignement d'unentre l'observateur et l'objet lointain, explique Miroslava Dessauges, chercheuse au Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE et première auteure de l'étude. Grâce à cet effet, nous obtenons des zooms sur des parties des galaxies lointaines que nous pouvons alors étudier avec une résolution encore jamais égalée de 90 années-lumière !" ALMA, quant à lui, permet de mesurer le niveau dequi sert de traceur du gaz d'hydrogène moléculaire qui constitue lefroid.Cette résolution a permis de caractériser les nuages de manière individuelle dans une galaxie lointaine, surnommée le Serpent Cosmique, située à 8 milliards d'années-lumière. "C'est la première fois que nous pouvons différencier les nuages moléculaires les uns des autres", s'enthousiasme Daniel Schaerer, professeur au Département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'UNIGE. Les astronomes ont ainsi comparé la masse, la taille, la densité et les turbulences internes entre les nuages moléculaires des galaxies proches et lointaines. "On pensait que les nuages avaient les mêmes propriétés, quels que soient leet les galaxies, poursuit legenevois, mais nos observations ont démontré le contraire !"En effet, ces premières observations ont révélé que les nuages moléculaires des galaxies lointaines avaient une masse, une densité et des turbulences de 10 à 100 fois plus élevées que les nuages des galaxies proches. "De telles valeurs avaient uniquement été mesurées dans des nuages de galaxies proches entrées en, rendant leursemblable à celui des galaxies lointaines", complète Miroslava Dessauges. Les chercheurs ont ainsi mis en relation ces différences de propriétés physiques des nuages avec les environnements des galaxies, plus extrêmes et hostiles dans les galaxies lointaines que ceux de leurs soeurs proches: "un nuage moléculaire de galaxie proche se retrouverait instantanément collapsé et détruit dans le milieu interstellaire des galaxies lointaines, d'où ses propriétés multipliées pour garantir sa survie et son équilibre", explique la chercheuse genevoise. "ou pas hasard, la masse caractéristique des nuages moléculaires du Serpent Cosmique apparait en parfait accord avec notre scénario de fragmentation de disques galactiques turbulents, proposé comme mécanisme de formation de nuages moléculaires massifs dans les galaxies lointaines", se réjouit Lucio Mayer, professeur au Centre deet cosmologique de l'Université de Zurich.L'équipe internationale a aussi découvert que le niveau d'efficacité de formation d'étoiles des nuages moléculaires du Serpent Cosmique est particulièrement élevé, favorisé par les grandes turbulences internes des nuages. "Dans les galaxies proches, un nuage forme en étoiles environ 5% de sa masse. Dans les galaxies lointaines, cegrimpe à 30%", observe Daniel Schaerer.Les astronomes vont à présent étudier d'autres galaxies lointaines, afin de confirmer leurs observations faites sur le Serpent Cosmique. "Nous allons également pousser encore plus loin la résolution en profitant des performances uniques de l'interféromètre ALMA et investiguer plus en détail sur cette capacité des nuages moléculaires observés dans les galaxies lointaines à former des étoiles si efficacement", conclut Miroslava Dessauges.