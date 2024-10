Pourquoi et comment les volcans éteints pourraient sauver notre transition énergétique ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'illustration Pexels

Que sont les terres rares et pourquoi sont-elles si précieuses ?

Comment se forment les gisements de terres rares dans les volcans éteints ?

Les volcans éteints regorgent peut-être d'une richesse insoupçonnée. Une récente étude pourrait bien remettre en question l'exploitation des terres rares.Les terres rares sont omniprésentes dans nos technologies: des smartphones aux éoliennes. Ces métaux essentiels se trouvent en quantités modestes mais sont difficiles à extraire.Une étude, publiée dans, propose une nouvelle piste: exploiter les roches volcaniques. Ces gisements, potentiellement sous-exploités, pourraient répondre à la demande croissante. L'équipe a reconstitué les conditions d'éruptions volcaniques passées. Grâce à des simulations en laboratoire, ils ont obtenu des concentrations cent fois plus élevées enqu'autrement observé.Les volcans éteints renferment un magma ancien riche en métaux. Ce type de volcanisme n'existe plus, mais ces gisements restent répandus, notamment en Suède et au Chili.Cette avancée intervient alors que la demande mondiale en terres rares devrait être multipliée par cinq d'ici 2030. Une opportunité à saisir pour limiter la dépendance géopolitique.Les terres rares désignent un groupe de 17 éléments chimiques aux propriétés uniques. Elles comprennent des métaux comme le, le, le, et bien entendu, le. Bien que présentes dans laen quantités similaires à d'autres métaux, leur extraction et leursont complexes et coûteuses.Ces éléments sont essentiels dans de nombreuses industries. Ils sont utilisés pour fabriquer des composants clés dans les technologies modernes: moteurs de voitures électriques, turbines d'éoliennes, smartphones, et lasers.L'intérêt mondial pour les terres rares a explosé ces dernières années en raison de leur rôle dans la transition énergétique. Elles permettent de développer des technologies écologiques, indispensables pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Leur demande pourrait quintupler d'ici 2030, entraînant une course pour découvrir de nouveaux gisements exploitables.Les gisements de terres rares se forment dans des conditions géologiques particulières. Pendant des millions d'années, l'volcanique a enrichi certains magmas en, favorisant l'incorporation des terres rares lors de leurCes volcans éteints, riches en oxydes de fer, contiennent des concentrations élevées de terres rares. La chaleur intense et la pression favorisent la cristallisation de ces éléments, qui s'accumulent dans les roches magmatiques. Ces gisements, autrefois ignorés, sont désormais une source prometteuse.Les chercheurs simulent ces processus en laboratoire pour mieux comprendre comment les terres rares se lient aux minéraux. Ces études ouvrent la voie à l'exploitation potentielle des volcans éteints, une alternative aux mines traditionnelles, pour répondre à la demande mondiale croissante.