Sur le même thême

Un premier démonstrateur de power-to-gas opérationnel

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la...)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie brisée », c'est-à-dire creusée dans la roche, pour ouvrir le chemin.)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

envergure (L'envergure est la distance entre les extrémités des ailes. Le terme est valable pour définir un oiseau, un chiroptère, un avion (ou planeur).)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

réacteur (Un réacteur peut désigner :)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites normales à la courbe.)

institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche de la physique qui étudie les...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

électrolyse (Dans l'industrie chimique, l'électrolyse est une méthode de séparation d'éléments ou de composés chimiques liés utilisant l'électricité.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des organismes vivants. Il est...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets »,...)

véhicule (Un véhicule est un engin mobile, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

​Le tout premier démonstrateur de power-to-gas issu d'une technologie CEA a été mis en service il y a quelques mois. Très encourageants, les premiers résultats sont de bon augure pour cette technologie, pressentie pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables.Depuis septembre 2018, lepremier démonstrateur de production dede synthèse est opérationnel chez Tauron, énergéticien polonais*. Cette mise endevance de quelquescelle de Jupiter 1000, autrede démonstrateur de power-to-gas d'à Fos-sur-Mer. Ces deux projets reposent sur une mêmedecompact à plaque millistructuréepar le Liten,de CEA Tech.Le power-to-gas est une solution envisagée pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables intermittentes sur les réseaux, car elle permet de stocker sous forme de gaz l'produite en excès. Le surplus d'est utilisé pour fabriquer de l'parde l', que l'on fait ensuite réagir avec du CO2 dans un réacteur de méthanation pour donner dude synthèse. Ce dernier est alors soit réinjecté sur le(Jupiter 1000), soit utilisé pour alimenter unà gaz comme c'est le cas chez Tauron.Conçus à l'aide de modèles développés et validés expérimentalement au Liten, les réacteurs de méthanation ont ensuite été fabriqués par Atmostat selon un procédé de compaction isostatique à chaud mis audans le cadre du laboratoire LACRE, Laboratoire Commun entre ATMOSTAT et le CEA soutenu par l'ANR. Le produit CO2-SNG-R installé à Katowice et spécialement développé pour ce démonstrateur est de la taille d'une grande valise. Il peut ensuite être assemblé pour obtenir lasouhaitée. Les premiers résultats montrent que le taux de conversion duest supérieur à 97%. Objectif atteint !