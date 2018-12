Sur le même thême

Première lumière pour SPECULOOS

Le projet SPECULOOS a effectué ses toutes premières observations depuis l'Observatoire de Paranal de l'ESO implanté au nord du Chili. SPECULOOS se consacrera à la détection de planètes de taille voisine de celle de la Terre en orbite autour d'étoiles ultra-froides et de naines brunes.Le SPECULOOSObservatory (SSO) a été installé avec succès à l'Observatoire de Paranal. Il vient d'acquérir sa- en d'autres termes, ses premières images étalonnées et calibrées. Lorsque cettede mise en service sera achevée, ce nouveaude chasseurs d'exoplanètes débutera ses opérations scientifiques - en janvier 2019.SSO constitue le coeur d'un nouveaude détection d'exoplanètes baptisé " Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars” (SPECULOOS). Ce projet repose sur unde quatre télescopes équipés de miroirs primaires d'unde. Les télescopes, baptisés Io, Europa, Ganymede et Callisto en référence aux quatre lunes galiléennes de Jupiter, bénéficieront d'excellentes conditions d'depuis le site de Paranal, qui abrite également le fleuron de l'ESO, le Very Large Telescope (VLT). Doté d'unsombre ainsi que d'unaride et stable, Paranal constitue un site presquepour l'Ces télescopes sont chargés d'une mission essentielle - SPECULOOS a pourde rechercher des planètes habitables de typed'étoiles ultra-froides ou de naines brunes, dont les populations planétaires demeurent pour la plupart inexplorées à ce. Seules quelques exoplanètes ont été découvertes enautour de ces étoiles. Unde planètes encore inférieur occupe lade leurhôte. Ces étoiles de faible, donc difficiles à observer, sont pourtant nombreuses - elles représentent en effet quelque 15% des étoiles de l'proche. SPECULOOS est conçu pour observer 1000 étoiles de ce type, y compris les plus proches, les plus brillantes et les plus petites, et découvrir des planètes habitables de type Terre.“SPECULOOS nous offre l'unique et incroyable possibilité de détecter des planètes de type Terre éclipsant certaines des étoiles les plus petites et les plus froides situées ende notre Système Solaire”, précise Michaël Gillon de l'de Liège, principal instigateur du projet SPECULOOS. “Il s'agit là d'une rare opportunité de découvrir ces mondes proches dans le détail.”SPECULOOS détectera les exoplanètes au moyen de la méthode des transits. En cela, il s'inscrit dans laduTRAPPIST-South, un prototype opérant depuis l'Observatoire de La Silla de l'ESO. Ce télescope, opérationnel depuis 2011, a détecté le célèbreTRAPPIST-1. Lorsqu'unepasse devant son étoile hôte, elle masque une partie de la- ce qui se traduit généralement par la survenue d'une petitepartielle, et donc la diminution de luminosité de l'étoile - une variation faible mais détectable. Les exoplanètes en orbite autour d'étoiles de plus petitesmasquent une plus grande partie de la lumière stellaire au cours d'un transit, ce qui rend ces éclipses périodiques beaucoup plus faciles à détecter que celles associées à des étoiles de dimensions plus étendues.A ce jour, seule une petite fraction d'exoplanètes détectées au moyen de cette méthode arbore une taille inférieure ou égale à celle de la Terre. Les faibles dimensions des étoiles cibles de SPECULOOS, combinées à la sensibilité élevée de ses télescopes, permet la détection de planètes de type Terre situées au sein de la zone habitable de leur étoile. Ces planètes feront l'objet d'observations de suivi au moyen de grandes installations situées au sol ou dans l'espace.“Les télescopes sont équipés de caméras dotées d'une sensibilité élevée dans le proche infrarouge” précise Laeticia Delrez du, Cambridge, co-instigatrice de l'équipe SPECULOOS. “Cese situe au-delà des limites de perception par l'oeil humain. SPECULOOS ciblera l'émission en provenance des étoiles de faible luminosité.”Les télescopes et leurs montures aux couleurs vives ont été construits par la société allemande ASTELCO et sont surmontés de dômes conçus par l'industriel italien Gambato. Le projet bénificiera du soutien des deux télescopes TRAPPIST de 60 centimètres de diamètre, opérant l'un depuis l'Observatoire La Silla de l'ESO, l'autre depuis le Maroc. A l'avenir, le projet incluera également les SPECULOOS Northern Observatory et SAINT-Ex, actuellement en construction à Tenerife en Espagne et San Pedro Martir au Mexique.Il est également possible d'envisager une collaboration future avec l'Extremely Large Telescope (ELT), le prochain fleuron de l'ESO, un télescope actuellement en cours de construction au sommet du Cerros Armazones. L'ELT sera capable d'observer des planètes détectées par SPECULOOS dans des détails sans précédent - peut-être même d'analyser leurs atmosphères.“Ces nouveaux télescopes nous permettront d'étudier des mondes proches, semblables à la Terre, en des détails beaucoup plus fins qu'imaginés voici une dizaine d'années” conclut Michaël Gilon. “Cette époque est très excitante pour laexoplanétaire.”