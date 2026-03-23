☄️ 3I/ATLAS: l'objet interstellaire riche en alcool

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Impression d'artiste de la comète interstellaire 3I/ATLAS, avec du méthanol (bleu) s'échappant du noyau et des grains glacés, et du cyanure d'hydrogène (orange) libéré principalement du noyau.

Crédit: NSF/AUI/NSF NRAO/M.Weiss

Le rôle du méthanol dans l'astronomie

Le passage d'un objet interstellaire dans notre Système solaire reste un événement peu fréquent. Après 'Oumuamua et Borisov, le troisième objet confirmé venu d'ailleurs, nommé 3I/ATLAS, est désormais le plus étudié.Des astronomes ont révélé un détail marquant: cet objet contient une abondance exceptionnelle de méthanol, un type d'alcool. Cette caractéristique la distingue nettement des comètes locales et nous offre un aperçu des conditions ayant présidé à la naissance de systèmes planétaires éloignés.Pour parvenir à ce constat, les observations ont été menées avec le puissant réseau d'antennes, situé au Chili. Ses instruments ont analysé le nuage de gaz, ou coma, entourant le noyau de la visiteuse. Les signaux captés montrent une forte présence de méthanol par rapport à une autre, le cyanure d'hydrogène. Ce déséquilibre chimique est notable, car il s'écarte des ratios habituellement mesurés dans notre propreCette composition laisse penser que 3I/ATLAS s'est formée dans un environnement radicalement différent du nôtre. Des températures plus basses ou une composition initiale spécifique des glaces ont probablement favorisé la production de cet alcool. Nathan Roth, auteur principal de l'étude, compare ces données à l'empreinte digitale d'un autre système stellaire, dévoilant des aspects uniques de sa matière première. En effet, les comètes de notre quartier cosmique montrent généralement des proportions bien différentes.D'autres observatoires spatiaux, commeet, ont suivi lade la comète. Leurs images ont permis de voir une coma diffuse et une faible queue de poussière. Ces phénomènes sont provoqués par le réchauffement des glaces sous l'effet de la lumière solaire, ce qui libère gaz et poussières dans l'espace. Cetteoffre aux scientifiques l'occasion d'observer la manière dont lessont éjectés et interagissent avec leLes analyses poussées d'ont également permis de cartographier les émissions de gaz. Elles indiquent que le cyanure d'hydrogène provient principalement du noyau, tandis que le méthanol s'échappe à la fois du noyau et des grains glacés de la coma. C'est la première fois qu'un tel comportement est observé avec autant de précision pour un objet interstellaire.Pour les chercheurs, de tels visiteurs célestes constituent des messagers précieux. Ils conservent en effet les conditions chimiques de leur lieu de formation, tel qu'il était il y a des milliards d'années. Étudier 3I/ATLAS permet donc d'explorer les briques de base des planètes lointaines sans quitter notre Système solaire, ce qui élargit notre vision de la diversité cosmique et des processus qui façonnent les mondes.Le méthanol est une molécule organique simple. Elle se forme dans l'espace sur les grains de poussière glacés dans les nuages interstellaires, où des réactions chimiques à basse température transforment leet l'hydrogène en alcools. Sa présence sert souvent d'indicateur des conditions environnementales lors de la genèse des objets célestes.Dans les comètes, le méthanol est incorporé dès les premières étapes de la formation planétaire. Sa quantité relative par rapport à d'autres molécules, comme le cyanure d'hydrogène, peut dévoiler des informations sur la température et la composition du. Une proportion élevée indique par exemple des températures plus froides ou une chimie prébiotique active.Les astronomes repèrent le méthanol grâce à des instruments comme, qui captent les émissions radio spécifiques des molécules dans le. Ces observations aident à cartographier la distribution et l'abondance des composés, reconstituant ainsi l'histoire chimique des systèmes planétaires.L'analyse du méthanol dans des objets comme 3I/ATLAS améliore notre connaissance de la chimie cosmique. Elle montre comment les molécules organiques, essentielles à la vie, sont dispersées dans l'Univers et comment elles peuvent influencer la formation des planètes.