🦠 Des microbes peuvent voyager d'une planète à une autre

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Vue d'artiste d'un astéroïde s'écrasant sur Terre.

© Freepik



La bactérie Deinococcus radiodurans survivant à des pressions simulées d'impact d'astéroïde.

Crédit: Lisa Orye/Johns Hopkins University

La théorie de la lithopanspermie

Une bactérie, nommée, est réputée pour son endurance exceptionnelle. Également surnommée "Conan la bactérie", ce microorganisme possède une enveloppe épaisse et une aptitude remarquable à réparer son ADN, lui permettant d'affronter des environnements hostiles similaires à ceux de l'espace.Pour simuler les forces générées par un impact d'astéroïde, les scientifiques ont placé des échantillons de cette bactérie entre des plaques d'. À l'aide d'un canon à gaz, ils ont projeté un projectile à haute, soumettant les microbes à des pressions allant jusqu'à 3 gigapascals. Ces valeurs sont bien supérieures à celles des fonds marins les plus profonds sur Terre.Les résultats révèlent que la quasi-totalité des microbes survivent à des pressions de 1,4 gigapascal, et 60% restent vivants à 2,4 gigapascals. À des niveaux plus élevés, on observe des dommages aux membranes cellulaires, mais des bactéries maintiennent une activité significative. Cette endurance dépasse les attentes des expérimentateurs. La structurea même cédé avant que les bactéries ne soient toutes éliminées.Ces observations vont dans le sens de la lithopanspermie, une théorie selon laquelle la vie peut voyager entre les planètes en s'accrochant à des débris rocheux après des impacts. Cette recherche indique que certains organismes pourraient résister à des voyages interplanétaires, alimentant les débats sur l'émergence de la vie sur notreet ailleurs.La lithopanspermie propose que la vie puisse se propager entre les planètes via des fragments de roche éjectés par des impacts cosmiques. Cette idée émerge de l'observation que des météorites peuvent transporter des matériaux organiques d'un monde à l'autre. Bien que non prouvée, elle offre une explication possible à l'apparition de la vie sur Terre, si des microbes ont voyagé depuis Mars ou d'autres corps célestes.Des études antérieures ont montré que certaines bactéries peuvent survivre dans l'espace, supportant le vide et les radiations. La nouvelle recherche surajoute la résistance à lacomme facteur déterminant. Cela renforce l'hypothèse que des impacts d'astéroïdes pourraient servir de véhicules interplanétaires pour la vie microbienne.Les implications sont vastes: si la lithopanspermie est valide, la vie pourrait être répandue dans l'Univers. Les scientifiques explorent désormais d'autres microbes et conditions pour tester cette théorie de manière plus complète.