⚡ Un processeur 1 000 fois plus rapide et sans surchauffe: une révolution à venir ?

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Image d'illustration Pexels

Comment fonctionne la commutation par impulsion lumineuse ?

Des chercheurs japonais viennent de dévoiler un composant qui pourrait bouleverser l'électronique : un interrupteur non volatile mille fois plus rapide que les puces actuelles, sans chauffer. Cela semble contradictoire, car dans l'électronique standard, vitesse rime avec échauffement. Pourtant, ce dispositif atteint une vitesse record en ne produisant presque pas deCe problème de chaleur est central dans les ordinateurs et les centres de données : plus un processeur calcule vite, plus il chauffe, ce qui oblige à installer des systèmes de refroidissement coûteux et énergivores. Ce nouvel élément traite un bit d'information en seulement 40 picosecondes (40 millionièmes de millionième de seconde), contre environ une nanoseconde (un milliardième de seconde) pour une puce classique. Une différence qui ne s'accompagne pourtant pas d'une production de chaleur supplémentaire.Comment est-ce possible ? Le composant est constitué de fines couches de tantale (Ta) et d'un matériau appelé Mn3Sn, déposées sur une base de silice. Le Mn3Sn est antiferromagnétique, ce qui signifie qu'il possède des propriétés magnétiques stables et résistantes aux interférences. Les chercheurs ont utilisé un générateur d'impulsions ultrarapide pour envoyer des flashs lumineux aussi courts que 60 picosecondes à travers un photodétecteur haute vitesse. Chaque impulsion modifie l'orientation des spins des électrons dans le matériau, créant une force magnétique infime qui enregistre l'information.Ce mécanisme présente un avantage de taille : une fois l'information écrite, elle est conservée sans qu'aucun courant électrique ne soit nécessaire. Le dispositif a effectué plus d'un milliard de commutations sans faiblir, démontrant uneexceptionnelle. Surtout, la chaleur dégagée est négligeable par rapport à celle d'un processeur classique. De quoi lever un frein majeur à l'augmentation de lade calcul des centres de, dont la consommation énergétique explose avec l'Mais des obstacles restent à surmonter. Le tantale est un métal rare déjà très demandé, ce qui pourrait poser des problèmes d'approvisionnement. De plus, le dispositif doit être testé en conditions réelles, hors du laboratoire, où des facteurs environnementaux pourraient perturber son fonctionnement. Les scientifiques estiment qu'une puce prototype pourrait voir le jour d'ici 2030.Les chercheurs pensent également qu'en réduisant encore l'épaisseur de la couche de Mn3Sn, la consommation d'énergie baissera davantage. La prochaine étape consistera à développer un procédé de fabrication industrielle capable de produire ces composants à grande échelle, pour qu'ils puissent un jour équiper nos ordinateurs et serveurs.La clé du dispositif est l'utilisation de la lumière pour commander le changement d'état. Les chercheurs emploient un générateur d'impulsions ultrarapides qui produit des flashs lumineux d'une durée de 60 picosecondes. Ces impulsions sont envoyées dans une fibre optique classique, puis converties en un courant électrique très bref par un composant spécial : uneà porteur unique (UTC-PD).Ce courant agit sur la couche de Mn3Sn, dont les spins électroniques basculent. C'est ce basculement qui représente un bit d'information : un sens pour le 0, l'autre pour le 1. L'opération est extrêmement rapide (40 picosecondes) car les spins peuvent changer d'orientation presque instantanément.L'avantage de ce procédé est qu'il ne nécessite pas de courant continu pour maintenir l'état, contrairement aux transistors traditionnels. L'énergie n'est utilisée que lors de la commutation, d'où une production de chaleur très faible. C'est une rupture avec l'électronique conventionnelle, où le courant doit circuler en permanence, générant inévitablement de la chaleur.