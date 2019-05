Propriétés vitreuses dans un système quantique

Référence

Des simulations numériques révèlent que le phénomène de localisation d'Anderson, qui se manifeste dans le transport quantique, vérifie à deux dimensions et à température nulle des propriétés fondamentales des verres: l'accrochage, les avalanches et le chaos. Ces propriétés dépendent des interférences quantiques, faisant de la localisation d'Anderson une sorte dequantique.Le désordre est souvent présent encondensée, sous la forme d'impuretés dans les solides cristallins, ou dans l'structurel aléatoire des verres. Il peut avoir des conséquences dramatiques, comme empêcher le transport ou induire des relaxations extrêmement lentes vers l'équilibre (écoulement infiniment lent du verre). Dans le régime quantique, où la nature ondulatoire des particules ne peut être négligée, la localisation d'Anderson naît des effets d'interférences en présence de désordre. C'est un mécanisme clé de la non-ergodicité, c'est-à-dire de l'émergence d'une très forte inhomogénéité spatiale, dans les systèmes quantiques désordonnés. Ses effets les plus remarquables sont par exemple le caractèredesdésordonnés. La localisation d'Anderson a été observée dans de nombreuses situations expérimentales, avec desclassiques ou des ondes de matière. La physique des verres est un autre paradigme de comportements non-ergodiques dans les systèmes classiques désordonnés. Un modèle simple, mais à la physique extrêmement riche, est le verre de: undésordonné, où les moments magnétiques desle composant (les spins) ne sont pas alignés de manière régulière. L'étude de ces verres a conduit à d'importantes avancées théoriques et a trouvé des applications nombreuses, en, ou encore enavec l'optimisation de trajectoires.Peu d'analogies ont été établies entre la localisation d'Anderson et la physique des verres: on peut citer le transport àfinie (le verre d'électrons) ou la localisation dans certains types de graphes aléatoires. Dans un article publié dans Physical Review Letters, undu Laboratoire de LPT , CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier) montre que le transport quantique à température nulle (parfaitement cohérent contrairement au cas du verre d'électrons) et à deuxspatiales suit, dans le régime de localisation d'Anderson, des propriétés caractéristiques des verres de spin. Les résultats de simulations numériques montrent que la localisation d'Anderson confine le transport quantique suivant des chemins contraints par le désordre,comme unecoule nécessairement dans unecreusée entre deux montagnes. Ces chemins sont figés dans une configuration qui ne bouge pas de façon progressive lorsque le système est perturbé, mais effectuent parfois une avalanche, c'est-à-dire sautent brutalement dans une configuration très différente. La propriété vitreuse du chaos caractérise l'extrêmede ces configurations vitreuses: une perturbation infinitésimale, par exemple de l'énergie,une réorganisation complète des chemins empruntés par le transport. Finalement, ces propriétés vitreuses dépendent totalement des effets d'quantique. La localisation d'Anderson ouvre ainsi un nouveau terrain de jeu pour l'étude de la physique vitreuse quantique, qui pourrait être exploré expérimentalement dans de nombreux systèmes, de la matière condensée aux atomes froids. Glassy properties of Anderson localization: pinning, avalanches, and chaos . Gabriel Lemarié,, le 22 janvier 2019.Lire l'article sur les bases d'archives ouvertes ArXiv et HAL