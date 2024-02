Quand un mur liquide se met à osciller

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

nanotechnologie (Les nanosciences et nanotechnologies (NST) peuvent être définies a minima comme l'ensemble des...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...)

oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à...)



Photographie d'un ressaut hydraulique circulaire. Le diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...)

© Goerlinger and al.

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil...)

débit (Un débit permet de mesurer le flux d'une quantité relative à une unité de temps au travers...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un...)

résonance (La résonance est un phénomène selon lequel certains systèmes physiques...)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

fluide (Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette...)

Références:

Le ressaut hydraulique circulaire est un mur liquide qui se forme autour d'un jet d'eau frappant le fond d'un évier. Ce phénomène est bien connu, mais pour la première fois des chercheurs de l'Institut d'électronique de microélectronique et deont étudié comment le ressaut pouvait apparaître et disparaître plusieurs fois par, et identifié les conditions dans lesquelles cetterestait stable. Leurs résultats sont publiés dans la revueLorsqu'un jet d'eau vertical frappe uneplane -par exemple, le fond d'un évier- il se forme autour de l'impact une paroicirculaire. Ce phénomène de ''ressaut hydraulique'', observé depuis longtemps, peut devenir oscillant: le mur liquide s'ouvre et se ferme plusieurs fois par seconde, et dans certaines conditions ces oscillations se poursuivent tant que le système n'est pas perturbé. Une équipe de chercheurs de l'd'électronique de microélectronique et de nanotechnologie ( IEMN , CNRS/Université de Lille/Université polytechnique Hauts-de-France) a pour la première fois rapporté ce phénomène, identifié les paramètres qui régissent son apparition spontanée, et proposé une explication de son mécanisme.Pour étudier expérimentalement le ressaut hydraulique, les chercheurs ont utilisé un jet d'eau de moins de 1 mm de diamètre, projeté à travers une aiguille sur un disque de plexiglass. La formation et l'évolution du ressaut hydraulique autour du jet sont observées à l'aide d'uneplacée en-dessous du disque. En faisant varier les paramètres de l'expérience, l'équipe a montré qu'une oscillation stable ne se forme que sur une plage de(entre 1,8 ml/s et 2,2 ml/s), mais qu'une fois installée, sa période est indépendante du débit. En revanche, la période d'oscillation augmente avec la taille des disques utilisés, dont le rayon variait de 1 à 6 cm.Pour rendre compte de ces observations, un modèle théorique de la couche d'eau sur le disque, dans laquelle le ressaut génère des vaguelettes (ondes de gravité), a été élaboré. Il a permis de montrer que le disque agit comme une cavité pour ces ondes et de constater que lad'oscillation du ressaut mesurée expérimentalement correspond toujours à une fréquence propre de la cavité prévue par le modèle.La couche de liquide sur le disque agit donc comme une caisse dedes vaguelettes, et ce sont les variations périodiques de lade la couche d'eau qui provoquent les oscillations du ressaut hydraulique. Le modèle prévoit également la corrélation entre la période d'oscillation et le rayon du disque, comme observée expérimentalement.Par ailleurs, l'étude a montré qu'en décentrant l'impact du jet sur le disque, on obtenait d'autres fréquences d'oscillation. Enfin, en utilisant deux jets simultanés, on peut obtenir deux ressauts synchronisés qui oscillent en opposition de phase.Ces résultats pourraient permettre d'améliorer l'efficacité des jets d'eau utilisés pour le nettoyage ou le refroidissement dans des procédés industriels, en évitant la formation du ressaut hydraulique. Sur un plan plus fondamental, l'équipe envisage d'explorer l'influence d'autres paramètres tels que la viscosité duet la rugosité de surface du disque, ou encore de multiplier le nombre de jets.Aurélien Goerlinger, Michael Baudoin, Farzam Zoueshtiagh et Alexis Duchesne., 8 November 2023.Article consultable sur la base d'archives ouvertes Arxiv