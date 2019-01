Sur le même thême

Quel impact des polluants de l'hydrogène sur les piles à combustible ?

Les effets de la présence de divers polluants dans l'hydrogène sur les performances et la durée de vie des piles à combustible ont été étudiés. Les résultats obtenus contribuent à lades normes internationales.​La qualité de l'injecté dans les piles à(PAC) a une influence directe sur les performances de ces dernières. Mais garantir un niveau de pureté pour l'hydrogène, quel que soit son procédé de production (électrolyse de l'deou denaturel), a un coût. Afin de trouver le meilleur compromis coût/performances, le Liten,de CEA Tech, a réalisé des tests pour mesurer l'influence de plusieurs impuretés sur les performances des PAC.Les polluants sélectionnés (NH3,et C4Cl4F6) ont été introduits volontairement et séparément dans de l'hydrogène pur en quantités infimes. Les mesures de performances des PAC ainsi alimentées ont été menées sur des bancs adaptés spécialement et qualifiés pour ne pas fausser les résultats (empêcher l'des substances par les tuyauteries notamment). L'influence sur la durée dedes PAC est mesurée par extrapolation des résultats obtenus après 900de test. Enfin, des analyses post-mortem réalisées sur les AME ont permis d'étudier l'impact des différents polluants sur les mécanismes de dégradation desL'de ces résultats a été pris en compte pour émettre des recommandations sur les quantités d'impuretés acceptables pour chacun des principaux polluants présents dans l'hydrogène. Ces résultats sont desd'entrée pour la révision des normes sur la qualité de l'hydrogène qui sont établies par concertation entre les différents acteurs internationaux de la(producteurs d'hydrogène, stations-services, constructeurs automobiles).