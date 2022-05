Quelle formule est à l'origine de la physique statistique ?



L. Boltzmann et J.W. Gibbs, célèbres physiciens du XIXsiècle, ont chacun proposé une formule pour calculer les paramètres thermodynamiques d'objets macro ou microscopiques, formules qui donnent des résultats différents lorsque le système est constitué de quelquesuniquement. Mario Barbatti, professeur à l'deradicalaire de l'Marseille (CNRS/ Aix-Marseille université) et l'Institut universitaire de France, propose unequi pourrait permettre de trancher la question et clore levigoureux entre les partisans de chacune de ces formules qui sont à l'origine de laSur la tombe de Ludwig Boltzmann, à Vienne, on peut lire en guise d'épitaphe l'qui l'acélèbre: S = log W, expression qui relie l'd'une substance (S) au(W) d'états microscopiques de même. Boltzmann a ensuite montré comment toutes les autres quantités thermodynamiques, et en particulier la, pouvaient être tirées de cette équation, jetant ainsi les fondements de lade la fin du XIXeEt c'est là qu'intervient dans le débatun autre fondateur de la physique statistique, Josiah Willard Gibbs qui, à la même époque, propose que l'entropie soit liée non pas au nombre d'états dans lesquels peut se trouver le système, ayant la même énergie, mais à tous les états accessibles quelle que soit leur énergie. Si les deux formulations donnent effectivement les mêmes paramètres thermodynamiques pour les substances ordinaires, ça n'est plus le cas pour plusieursquantiques complexes. Le débat, parfois vigoureux, entre les partisans de lade Boltzmann et celle de Gibbs est lancé et, à ce, personne n'a encore pu déterminer expérimentalement laquelle des deux approches était la bonne.Mario Barbatti, professeur à l'Institut de chimie radicalaire de l'Université Aix Marseille (CNRS/ Aix-Marseille université) et l'Institut universitaire de France, propose une théorie qui pourrait permettre de trancher la question et clore le débat. Il a en effet récemment montré que, pour une très petiteisolée (moins de 10 atomes), les températures prédites par les formules de Gibbs et de Boltzmann sont suffisamment différentes pour être mesurées et mettre fin au débat. Même si, dans ce cas, cette mesure parpeut s'avérer complexe, les physiciens disposent de tous les outils pour la réaliser rapidement. Un résultat qui pourrait s'avérer crucial pour connaître enfin les véritables fondements de la physique statistique qui relie lemicroscopique des transitions quantiques des molécules aux concepts macroscopiques plus courants comme laou la température.Ces travaux ont été financés par le Conseil européen de ladans le cadre de laERC advanced grant SubNano (grant agreement 832237).Mario Barbatti. Defining the Temperature of an Isolated Molecule156, 204304 (2022)Versions de ce travail en libre accès:- Mario Barbatti - Enseignant-chercheur à l'Institut de chimie radicalaire et l'Institut universitaire de France - mario.barbatti@univ-amu.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dità l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC