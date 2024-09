Dans quelques jours, la Terre comptera deux lunes

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Qu'est-ce qu'une mini-lune ?

Quelle est la différence entre une quasi-lune et une mini-lune ?

Un nouvel objet céleste s'apprête à rejoindre la Terre. Cet astéroïde, nommé 2024 PT5, tournera autour de nous, mais pour peu de temps.Invisible à l'œil nu, cette mini-lune sera pourtant bien réelle, captivant l'attention des astronomes dès la fin septembre.Découvert en août dernier par le système ATLAS, 2024 PT5 est un astéroïde d'à peine 10 mètres de diamètre. Selon les chercheurs de l', il se trouvera temporairement piégé par laterrestre du 29 septembre au 25 novembre. Pendant cette période, il effectuera une seulecomplète avant de s'éloigner définitivement.Malgré sa taille modeste, cet astéroïde intrigue la communauté scientifique. Bien que les amateurs d'astronomie ne puissent l'observer sans équipement très spécialisé, son passage est une rare opportunité d'étudier un phénomène exceptionnel. Ce n'est que la quatrième fois que laaccueille une mini-lune en unLes précédents événements similaires incluent une mini-lune en 2006, qui est restée en orbite pendant près d'un an, et une autre plus récemment, en 2020. Les objets spatiaux comme 2024 PT5 sont parfois capturés par la gravité terrestre, mais s'échappent souvent avant d'avoir terminé une révolution complète.Selon les chercheurs, cet astéroïde pourrait provenir du groupe des astéroïdes Arjuna, dont les orbites sont proches de celle de la Terre. En 2022, un autre objet similaire, 2022 NX1, avait également brièvement été une mini-lune. Ce type d'astéroïde, bien que rare, n'est pas une nouveauté.Pour ceux qui espèrent apercevoir 2024 PT5, il ne faudra pas se décourager trop vite. Il reviendra frôler la Terre dès le 9 janvier 2025, avant de repartir vers les confins de l'espace. Après cette date, son retour ne sera attendu qu'en 2055.Une mini-lune est un petittemporairement capturé par la gravité terrestre. Contrairement à la Lune, elle ne reste en orbite que quelques mois. Ces astéroïdes peuvent être de petite taille, généralement de quelques mètres de diamètre, et sont difficilement observables.Les mini-lunes suivent des trajectoires complexes. Elles proviennent souvent de régions proches de la Terre, comme la ceinture d'astéroïdes Arjuna. Bien qu'elles soient capturées par la gravité terrestre, elles finissent par s'échapper, parfois après avoir accompli une ou deux révolutions complètes autour de notre planète.Les mini-lunes sont rares. Leurs passages offrent aux astronomes des occasions uniques d'étudier de petits objets proches de la Terre. Leur observation contribue à une meilleure compréhension des interactions gravitationnelles entre la Terre et les objets spatiaux.Les quasi-lunes et les mini-lunes sont deux types d'objets célestes qui interagissent avec la Terre, mais leurs comportements sont distincts.Une(ou quasi-satellite) suit unesimilaire à celle de la Terre autour du. Elle n'est pas en orbite autour de la Terre, mais son mouvement fait qu'elle semble l'accompagner pendant des années, voire des millénaires. Un exemple est l'astéroïde 2023 FW13, qui accompagne la Terre depuis des millénaires. Les quasi-lunes ne sont jamais capturées par la gravité terrestre.Une, en revanche, est temporairement capturée par la gravité terrestre. Elle orbite réellement autour de la Terre, mais pour une période très courte, généralement quelques mois à un an, avant de s'échapper. Contrairement aux quasi-lunes, ces mini-lunes effectuent un ou deux tours autour de la planète, comme l'astéroïde 2024 PT5 qui orbitera pendant deux mois avant de repartir.En résumé, la différence principale est que les quasi-lunes suivent une trajectoire similaire à celle de la Terre autour du Soleil sans être capturées par sa gravité, tandis que les mini-lunes sont capturées temporairement et orbitent brièvement autour de la Terre.