Rayons gammas: une chambre à fission pour cible active

capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de ce dernier. La...)

section efficace (Une section efficace est une grandeur physique correspondant à la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée de la physique nucléaire ou de la physique des particules. L'unité...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir et...)

réacteur nucléaire (Un réacteur nucléaire est un dispositif dans lequel une réaction en chaîne est initiée, modérée et contrôlée par l'humain — ou par la...)

énergie nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été...)

bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la...)

neutron (Le neutron est une particule subatomique. Comme son nom l'indique, le neutron est neutre et n'a donc pas de charge électrique (ni positive, ni négative). Les neutrons, avec les protons, sont les constituants du...)



Figure 1: Représentation schématique des réactions de capture radiative (à gauche) et de fission (à droite) avec émission de rayons gamma dans les deux cas.

Absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre deux niveaux d'énergie électronique. Le photon est détruit lors de ce...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites normales à la courbe.)

cylindre (Un cylindre est une surface dans l'espace définie par une droite (d), appelée génératrice, passant par un point variable décrivant une courbe plane fermée (c),...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la...)

Quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un produit, d'une information), voire de...)



Figure 2: Dessins de la chambre à fission (dont une vue en coupe montrant les deux empilements (stacks) de cellules d' ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est plus...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit...)



Figure 3: Réponse de la chambre à fission lors de la détection d'un fragment de fission. Le signal possède un temps de montée (10%-90%) de 16 ns et une largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie plane, la largeur est la plus petite des deux mesures d'un rectangle,...)

uranium (L'uranium est un élément chimique de symbole U et de numéro atomique 92. C'est un élément naturel assez fréquent : plus abondant que l'argent, autant que le molybdène ou l'arsenic,...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple : "Le total des dettes". En physique le total n'est pas forcément...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

pression atmosphérique (La pression atmosphérique est la pression de l'air en un point quelconque d'une atmosphère.)



Figure 4: Chambre à fission complète, câblée et prête à l'emploi, montée au centre du calorimètre gamma (TAC) dans l'absorbeur de neutron (sphère blanche de 20 cm de diamètre).



Figure 5: Nombre normalisé d'événements (gamma) vus par le TAC en fonction de l'énergie totale déposée Esum pour des neutrons incidents de 1 eV à 10 eV et une multiplicité de 3 à 7. La combinaison (Une combinaison peut être :)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

plutonium (Le plutonium est un métal lourd de symbole chimique Pu et de numéro atomique 94, très dense — approximativement 1,74 fois plus lourd que le plomb — radioactif et toxique, découvert aux États-Unis par Glenn...)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est l'affirmation ou la prise de position d'un locuteur, à l'égard du sujet ou du...)

doctorat (Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner) est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le titulaire de ce grade est le docteur. Selon les pays et...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

Notes:

Références

Development (Development est une revue scientifique bimensuelle à comité de lecture couvrant tous les champs de la génétique évolutive du développement allant de...)

Contacts:

Dupont (DuPont, de son nom complet E.I. du Pont de Nemours et compagnie, est une entreprise américaine, fondée en juillet 1802 à Wilmington, dans le Delaware, par Eleuthère Irénée...)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le DPhN en collaboration avec le DEDIP, la DAM Ile de France (DAM/DIF) et JRC-Geel a développé une chambre à fission compacte servant de cible active au centre du calorimètre gamma de la Collaboration n_TOF. Ce dispositif permet d'étudier les rayons gammas spécifiquement issus des réactions deradiative (n,γ), souvent noyés dans un flot d'événements de fission également générateurs de gamma.Lade capture radiative (n,γ) des actinidesun rôle important dans le bilan neutronique d'un. À telque l'amélioration de notre connaissance de la section efficace de capture de l'uranium-233 est préconisée par l'Agence de l'OCDE pour l'(AEN) dans le cadre des études de réacteurs innovants utilisant le cycle thorium-uranium. Et pourtant, les difficultés expérimentales sont telles que les rares mesures disponibles sont contradictoires entre-elles.En effet, pour mesurer la section efficace de capture neutronique (n,γ) d'un noyau fissile radioactif avec ungamma, il faut pouvoir distinguer les rayons gammas issus des réactions de capture de ceux provenant des réactions de fission et duradioactif (Figure 1). On place pour cela, au centre du détecteur de rayon gammas, une cible dite "active", c'est-à-dire une cible participant activement à la mesure. Elle prend la forme d'un détecteur compact à l'intérieur duquel se trouvent les noyaux d'intérêt qui vont interagir avec le faisceau deincident. Ce détecteur permet d'identifier à la fois les fragments issus des réactions de fission et les particules alphas issues des décroissances radioactives. L'utilisation de cette cible active au centre du détecteur gamma permet d'identifier tous les gammas associés à ces événements parasites et de ne retenir que ceux de la réaction de capture.Cette technique complexe a été mise en oeuvre dans le cadre de la mesure des sections efficaces de capture et de fission de l'uranium-233 dont le ratio est de l'ordre de 1 pour 10. Pour cela, le Calorimètre gamma àTotale (TAC) de la Collaboration n_TOF a été équipé d'une cible activepar le DPhN en collaboration avec le DEDIP, DAM/DIF et JRC-Geel.Le développement du détecteur a été guidé par les contraintes suivantes, partiellement contradictoires:- Détecteur compact pour tenir dans unde 10 cm deà l'intérieur du TAC;suffisante d'uranium-233 pour obtenir une précisionacceptable;- Détecteur rapide pour limiter les empilements de signaux à haut taux de comptage;- Excellente résolution enpour une mesure en coïncidence avec le détecteur gamma;- Bonne résolution enpour différencier les particules alpha des fragments de fission;- Faible quantité depour minimiser lede fond dû à lades neutrons.La solution adoptée consiste en une chambre à fission multi-plateaux fonctionnant sur le même principe que celle développée par la DAM Ile de France [1]. La nouvelle chambre, plus compacte, contient deux empilements de cellules d'ionisation renfermant de minces couches d'(Figure 2). Au, ~46 mg d'uranium-233 ont été répartis sur chacune des 14 cathodes par électrodéposition à JRC-Geel en Belgique. La rapidité du détecteur est assurée par l'utilisation de tétrafluorométhane (CF4) commeionisant et un espacement entre les électrodes de 3 mm seulement. Ce choix est un compromis entre rapidité de réponse et résolution en énergie du détecteur, et permet une discrimination suffisante entre les particules alphas et les fragments de fission. Le gaz circule dans le détecteur à lapour limiter les contraintes mécaniques et ainsi minimiser l'épaisseur du corps de chambre et des fenêtres. Ceci permet de réduire le bruit de fond généré par les neutrons diffusés. Les signaux des anodes sont pré-amplifiés et mis en forme par des circuits électroniques rapides spécialement développés par la DAM Ile de France. A titre d'illustration, le signal typique généré par un fragment de fission est caractérisé par un temps de montée (10%-90%) de 16 ns et une largeur à mi-hauteur (FWHM) de 34 ns seulement (Figure 3).La mesure simultanée des sections efficaces de capture et de fission de l'uranium-233 a été réalisée auprès de la source de neutrons n_TOF du CERN, où la chambre à fission a été placée au coeur du TAC (Figures 4). La rapidité et l'efficacité du détecteur ont permis de distinguer les gammas de capture de ceux dix fois plus nombreux de fission dans unradioactif très important (Figure 5). Ce résultat spectaculaire, associé à une excellente maitrise de la précision de cette identification, a permis d'extraire la section efficace de capture dans les meilleures conditions. Lesfinales seront présentées dans une autre publication. In fine, ce travail contribuera à mieux simuler le comportement des réacteurs innovants utilisant le cycle thorium-uranium.Ce travail permet également d'améliorer la connaissance des mécanismes de réactions des actinides, notamment grâce à la multiplicité et aux spectres des gammas de fission et de capture qui donnent accès à des informations de structureSuite à ce premier succès, d'autres mesures utilisant une technique similaire sont maintenant prévues pour distinguer les réactions de fission des réactions (n,γ) et (n,xn) pour les isotopes fissiles duCes développements ont été réalisés dans le cadre de ladede Michael Bacak [2] effectuée au CERN au sein de la Collaboration n_TOF, en cotutelle entre l'Paris-Saclay (Irfu/DPhN) et le TU Wien.Plus d'informations techniques sur la chambre à fission et son utilisation comme cible active pour une mesure de capture sont publiées dans la référence [3].Le parcours typique d'un fragment de fission dans le gaz étant de l'ordre de 2 cm l'espace inter-électrodes de 3 mm seulement ne permet pas au fragment de déposer toute son énergie ce qui détériore la résolution.[1] J. Taieb, et al., A new fission chamber dedicated to Prompt Fission Neutron Spectra measurements, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 833 (2016) 1 ; https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.06.137.[2] M. Bacak,of a detector for the simultaneous measurement and for the study of uranium-233 capture and fission yields at the CERN n_TOF neutron source, Thèse de Doctorat en cotutelle Université Paris-Saclay (France) - Technische Universität Wien (Autriche), 25 octobre 2019.[3] M. Bacak, et al., A compact fission detector for fission-tagging neutron capture experiments with radioactive fissile isotopes, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 969 (2020) 163981 ; https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.163981.