Recherche d'hydrogène natif

2

mix énergétique (Le mix énergétique, ou bouquet énergétique, est la proportion des différentes sources dans la...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

2

2

2

4

radon (Le radon est un élément chimique du tableau périodique de symbole Rn et de...)

superficie (L'aire ou la superficie est une mesure d'une surface. Par métonymie, on désigne souvent...)

frontal (Un frontal est un équipement informatique.)

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

2

2

En savoir plus:

2

Guillaume (Guillaume est un prénom masculin d'origine germanique. Le nom vient de Wille, volonté et Helm,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'hydrogène (H) est susceptible de jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique, car il a la capacité d'amortir les pénuries quotidiennes et saisonnières de l'énergie hydraulique et éolienne dans un futurdominé par les sources renouvelables. Cependant, les conditions géologiques de la formation d'et de son stockage ne sont pas bien établies et, par conséquent, les stratégies d'et d'évaluation des ressources n'ont pas encore été réalisées.Nicolas Lefeuvre, de l'Grenoble Alpes, a établi une approche de surveillance desdu sol pour identifier les régions fertiles en hydrogène dans le piémont pyrénéen. Aucune infiltration d'Hn'avait jusqu'alors été identifiée dans la région d'étude, bien que des roches du manteau, situées à une profondeur de in situ multi-gaz du sol (H, CO, CH, entre autres) à 1 m de profondeur, sur unede 7 500 kmDes points chauds ont été identifiés principalement le long des failles majeures qui recoupent les roches ultramafiques en profondeur, comme le chevauchementPyrénéen. Là où ces failles rencontrent la, les concentrations en H, en COet en radon dans le sol dépassent de deux ordres de grandeur le niveau moyen régional.Ces résultats ont permis de montrer que les roches mantelliques serpentinisées sont en effet une source d'hydrogène et que les failles peuvent agir comme une voie de migration. Par conséquent, les roches mantelliques subissant une altération hydrothermale et recoupées par des failles pourraient être des cibles prometteuses pour l'exploration future de l'hydrogène. Cependant, des structures pièges n'ont pas encore été identifiées dans les Pyrénées, où l'hydrogène pourrait s'accumuler à des concentrations économiquement extractibles.Les recherches futures devraient viser à fournir des contraintes supplémentaires pour savoir si l'exploration de l'hydrogène natif peut contribuer à une future économie de l'hydrogène.Native HExploration in the Western Pyrenean Foothills - Geochemistry, Geophysics, Geosystems AGU.Nicolas Lefeuvre, Laurent Truche, Frédéric-Victor Donzé, Maxime Ducoux,Barré, Rose-Adeline Fakoury, Sylvain Calassou, Eric C. Gaucher.