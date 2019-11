Des recherches apportent une nouvelle perspective sur la dynamique des turbulences

Cartographier les turbulences à différentes échelles

Identifier les lois universelles en jeu dans les turbulences

Un problème non résolu

Une équipe financée par l'UE a utilisé des méthodes de simulation numérique avancées pour mieux comprendre les mécanismes qui régissent la dynamique des turbulences. Les simulations et les résultats théoriques ont mis en évidence l'importance de la symétriedans l'évolution globale des écoulements turbulents.Les turbulences sont couramment observées dans des phénomènes de lacourante tels que les cours d'rapides, lad'uneou l's'écoulantdes ailes des avions. Elles sont également présentes dans les courants océaniques intenses, les coulées deémises par les volcans ou l'espace intergalactique. En fait, l'écoulement de la plupart des fluides est, y compris ladudans nos artères. Bien que nous soyons entourés d'une multitude d'exemples de turbulences, les mécanismes à la base de ce phénomène tumultueux sont difficiles à contrôler et à comprendre.Causé par un excès d'qui surpasse les effets de la viscosité du, un écoulement turbulent est par nature irrégulier et donc difficile à prévoir. "Les interactions prenant place au sein des turbulences créent un phénomène très complexe qu'aucun algorithme existant ne peut décrire avec précision. Dans ce domaine, les progrès ont été si lents qu'il n'existe même pas, actuellement, de ressources informatiques capables d'effectuer une simulation basique de l'écoulement de l'air autour d'une aile d'avion! C'est la raison pour laquelle les ingénieurs et les experts enappliquées élaborent et utilisent de modèles mathématiques pour prévoir les effets de", explique le Pr Luca Biferale, coordinateur duNewTURB, financé par l'UE.Un écoulement turbulentsur une large gamme d'échelles de. On sait bien qu'il est difficile de les combiner dans une simulation, et même les systèmes informatiques à la pointe de lanécessitent unde calcul considérable. C'est justement le problème auquel l'équipe de NewTURB s'est attaquée: elle avait pour ambition de développer une série de modèles multi-échelles pour des calculs hautes performances capables de relever ces défis. L'idée principale consistait à effectuer un "écrémage chirurgical" dude paramètres – degrés de liberté – qui définissent la configuration turbulente en modifiant lesde manière contrôlable."Notre objectif principal était de prévoir dans quelles conditions l'écoulement turbulent avait tendance à accumuler l'des forces d'ou à la dissiper à très petite échelle. Le premier cas ressemblerait à une grosse(voir figure) dans l', tandis que le second correspondrait à un tourbillon intense, quoique de taille millimétrique, comme ceux qui se forment à l'intérieur des", explique le Pr Biferale.À l'aide de modèles mathématiques et de calculs haute performance, l'équipe du projet a démontré qu'und'interactions chirales modifiant la symétrie miroir – et l'hélicité du– était susceptible d'affecter le comportement de l'écoulement turbulent. Cette caractéristique, jusqu'ici inconnue, devrait désormais être considérée comme une propriété de base pour tous les écoulements incompressibles.Lever le voile sur les propriétés statistiques universelles communes à l'ensemble des écoulements turbulents, malgré leurs différents mécanismes d'entraînement ou leurs géométries d'écoulement particulières, a représenté depuis longtemps un défi de taille. "Parvenir à confirmer l'hypothèse de l'universalité dans la turbulence est en quelque sorte le “Saint Graal” des physiciens travaillant dans ce domaine", fait remarquer le Pr Biferale."Bien que nous ne puissions pas prouver cette universalité à partir des équations qui régissent le système, nous savons, grâce à des simulations numériques et des expériences en laboratoire, qu'elle est valable pour les fluctuations turbulentes à petite échelle, qui retrouvent un comportementparfaitement symétrique duderotationnel." Dissocier les propriétés universelles des propriétés non universelles dans les turbulences en cisaillement ou en rotation, à toutes les échelles, a donc été l'objectif principal des travaux du projet aussi bien en ce qui concerne led'écoulement que l'advection de particules par ce dernier.NewTURB a clarifié des aspects importants au niveau de lades flux turbulents, à l'aide d'indices flagrants provenant de simulations numériques. "Nous sommes toutefois encore loin d'offrir une description complète du phénomène de turbulence. Nous avons très peu de preuves basées sur les équations de mouvement. La turbulence est l'un des plus vieux problèmes non résolus de la", conclut le Pr Biferale.