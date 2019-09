Révéler la composition chimique en 3D de fossiles organiques entiers



Imagerie Raman de rayons X 3D d'une fourmi piégée dans l'ambre il y a 53 millions d'années dans l'Oise. La chimie du carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

SOLEIL (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification...)

Une équipe internationale conduite par le laboratoire IPANEMA (Paris-Saclay), et constituée de trois autres laboratoires(ISYEB, IMPMC et LRCP), de l'de Lausanne et de trois installations synchrotrons (SOLEIL et ESRF en France, Stanford aux États-Unis) vient de montrer qu'il était possible d'établir la composition en chaqued'unà partir de l'utilisation totalement innovante d'une méthode issue de travaux fondamentaux en spectroscopie des rayons X.L'étude desfossiles fait appel depuis une quinzaine d'à l'imagerie 3D par tomographie de rayons X, comparable aumédical. La tomographie permet l'étude des motifs microscopiques nécessaires à la compréhension de l'évolution des espèces, de leuret des mécanismes de fossilisation. Elle conduit à des images "en" indicatives de lades matériaux, comme unemédicale montre l'relative des différents tissus, mais ne permet pas d'obtenir la composition moléculairedes fossiles. D'autres méthodes, comme l'imagerie deX, permettent de former une image chimique, mais sur des fossiles plats uniquement.Avec l'imagerie Raman de rayons X 3D, une petite fraction de l'des rayons X avec lesquels on éclaire unest transférée à ses électrons parinélastique, produisant undétectable pour déterminer la composition chimique de celui-ci. L'équipe a montré que le couplage de cette méthode avec uneavancée utilisant les qualités de focalisation, de résolution en énergie et de pénétration duX synchrotron permettait d'obtenir la composition en chaque point du fossile, en 3D.L'équipe a ainsi montré qu'une fourmi fossile exceptionnellement conservée dans l'ambre et vieille de 53 millions d'années avait conservé des signatures moléculaires de chitine, uncomplexe extrêmement résistant utilisé par les insectes comme constituant structural principal de leur exosquelette. Les chercheurs ont pu montrer que lade l'insecte qui avait été mise en contact de la résine la première avait été mieux préservée chimiquement que celle qui avait été recouverte plus longtemps après lade l'insecte. Ces résultats sont publiés dans la revueR. Georgiou, P. Gueriau, C. Sahle, S. Bernard, A. Mirone, R. Garrouste, U. Bergmann, J.-P. Rueff et L. Bertrand. Carbon speciation in organic fossils using 2D to 3D x-ray Raman multispectral imaging. Science Advances, doi: 10.1126/sciadv.aaw5019 Loïc BertrandIPANEMAJean-Pascal RueffSynchrotronUwe BergmannSLAC Stanford