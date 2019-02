Sur le même thême

SEIS, le sismomètre français de la sonde martienne InSight

Le dôme protecteur du sismomètre SEIS de la sonde NASAInSight

InSight (INterior exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), la mission de géophysique du Programme Discovery de la NASA, s'est posée sur Mars le 26 novembre 2018. L'objectif de cet atterrisseur, dont la mission doit durer deux ans, est d'étudier la structurede Mars afin de mieux comprendre comment se forment les planètes rocheuses.InSight embarque notamment parmi ses instruments le sismomètre français SEIS (Seismic Experiment for Interior Structures). Ce dispositif mesurera l'de Mars, ce qui permettra d'en déduire des informations sur sa structure (taille du noyau, épaisseur du manteau...). Les impacts de météorites seront également analysés, via lessismiques générées.Après sonréussi sur Mars, laInSight a pris ses premières photos, ouvert ses 2 panneaux solaires de 2,2 m de, chargé ses batteries et vérifié l'état dede tous ses sous-systèmes. Le 30 novembre 2018, le test de "bonne santé" envoyé depuis la Californie à son instrument principal, le sismomètre français SEIS, a permis de vérifier qu'il a bien survécu à la traversée de l'et au contact avec lade laLe sismomètre SEIS a été déposé sur le sol de laMars par l'InSight le 19 décembre, après septde préparation. Avec d'énormes précautions, le grappin, jusque-là fixé au bout du bras robotique et installé à l'extrémité d'un câble end'environ 15 cm de long, a été libéré puis est venu saisir l'instrument le 16 décembre. Les télécommandes de déploiement ont ensuite été envoyées le lendemain. SEIS a été soulevé depuis lede l'atterrisseur pour être amené très lentement jusqu'au sol, en tirant derrière lui son câble blindé, relié à un boîtier électronique resté, lui, bien "au chaud" sur l'atterrisseur. SEIS a été déposé à environ 1,60 m devant l'atterrisseur.SEIS a ensuite été recouvert le 2 février de son bouclier de protection contre leet les basses températures, un largeéquipé de 3 pieds et d'une jupe de protection en cotte de maille conçue pour épouser parfaitement ledu sol. Les ingénieurs et chercheurs du JPL, du CNES, et de la communautéfrançaise de SEIS, peuvent à présent tester et "régler" le sismomètre, afin qu'il puisse commencer sa longuemartienne en enregistrant les moindres soubresauts de la planète.Le CNES a supervisé le développement de SEIS, en partenariat avec l'dedu Globe de, SODERN (groupe EADS), l'Institut Fédéral Suisse de, le Max Planck Institute for Solar System Research, l'Imperial College et leCet article est une compilation d'actualités parues sur le site du CNES consacré à InSight et SEIS: https://insight.cnes.fr/fr