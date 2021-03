Une sonde haute résolution pour voir et reconnaître les atomes

Figure: Sonde atomique tomographique térahertz. Une impulsion térahertz monocycle (en rouge) est focalisée sur une nanopointe dans une chambre à ultravide. Le haut potentiel appliqué à la nanopointe génère un champ électrique (En physique, on désigne par champ électrique un champ créé par des particules...) combinaison (Une combinaison peut être :) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change...) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

Laet la tomographie électroniques font partie des plus grandes réalisations enà l'échelle nanométrique, mais ces techniques souffrent d'un manque d'information sur la nature chimique desimagés. La(SAT) fournit une alternative à la tomographie à l'échelle nanométrique avec une haute résolution chimique.La SAT est une technique d'imagerie basée sur l'par effet de champ d'ions, à partir d'unnanométrique en forme d'aiguille. La présence d'un très fort champ électrique, de l'ordre de quelques dizaines de volts par nanomètre, abaisse la barrière d'et provoque ainsi l'évaporation des ions grâce à laélectrique. La SAT combine une résolution spatiale inférieure au nanomètre avec une sensibilité chimique élevée sur l'dupériodique et de ses isotopes. Cette technique est en fort développement dans le domaine de l'analyse de lacondensée. Initialement, elle était utilisée exclusivement pour l'analyse des métaux et alliages, mais ses domaines d'application se sont élargis au cours de la dernièrePour ouvrir cette technique aux semiconducteurs et biomatériaux faiblement conducteurs, un éclairageimpulsionnel(UV) est actuellement utilisé pour faciliter le processus d'évaporation. Leapporté par le laser permet de franchir la barrière d'activation abaissée grâce au champ électrique. Cependant, l'utilisation du faisceau laserune perte de résolution spatiale et chimique en raison précisément de l'échauffement qu'il provoque. L'perturbe en effet la mesure du temps de trajet de l'entre lade l'échantillon et le détecteur.Les équipes du laboratoire Groupe dedes GPM , CNRS/INSA Rouen/Univ. de Rouen Normandie) et du laboratoire Complexe deinterprofessionnel en aerothermochimie ( CORIA , CNRS/INSA Rouen/Univ. de Rouen Normandie), ont développé une approche innovante afin de réduire les effets d'échauffement. Cette approche s'appuie sur l'utilisation d'impulsions électriques monocycliques dans le domaine térahertz (THz) pour déclencher l'évaporation ionique. La durée d'impulsion est très courte et ainsi une seuledu champ électrique s'ajoute au champ électriqueauquel est soumis l'échantillon. L'étude montre que l'accroissement du champ induit par des impulsions THz intenses à proximité des nanostrutures métalliques est suffisamment fort pour déclencher l'évaporation ionique par effet de champen réduisant fortement les effets thermiques. Ces résultats sont publiés dans le revueCe travail ouvre des perspectives pour le développement d'une nouvelle génération de SAT pour l'analyse de la matière avec des résolutions spatiales et chimiques ultimes. Elle ouvre également la voie vers le développement de sources cohérentes de faisceaux de particules chargées pour l'imagerie, l'analyse ou la structuration de la matière à l'échelle submicronique.High-resolution terahertz-drivenprobe tomography.A. Vella, J. Houard, L. Arnoldi, M. Tang, M. Boudant, A. Ayoub, A. Normand, G. Da Costa et A. Hideur,.Publié le 10 février 2021.DOI: 10.1126/sciadv.abd7259 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes hal