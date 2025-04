Que sont ces spaghettis au cœur de notre galaxie ? 🔭

Image composite de Sagittarius C montrant les filaments de gaz ionisé en cyan.

Crédit: The Astrophysical Journal.

Comment les champs magnétiques influencent-ils la formation des étoiles ?

À seulement 200 années-lumière du trou noir supermassif de la Voie lactée, une région nommée Sagittarius C intrigue les astronomes. Des observations récentes révèlent des phénomènes inattendus dans cette zone extrême.Grâce au télescope spatial James Webb, une équipe internationale a pu étudier Sagittarius C avec une précision inégalée. Les chercheurs ont découvert des filaments de gaz ionisé, ressemblant à des spaghettis, traversés par des champs magnétiques intenses. Ces structures pourraient expliquer le rythme plus lent que prévu de formation d'étoiles dans cette région.Les scientifiques, dont John Bally de l'Université du Colorado, ont publié leurs résultats dans. Ils suggèrent que les champs magnétiques pourraient empêcher l'effondrement des nuages moléculaires, limitant ainsi la naissance de nouvelles étoiles. Cette découverte éclaire les conditions extrêmes régnant près du centre galactique.Samuel Crowe, étudiant à l'Université de Virginie et principal auteur de l'étude, souligne l'unicité de Sagittarius C. Contrairement à d'autres pouponnières d'étoiles, cette région présente une morphologie inhabituelle, marquée par l'influence des champs magnétiques. Ces observations offrent un aperçu des processus à l'œuvre dans l'jeune, aux conditions similaires.Les chercheurs ont également étudié les protoétoiles de Sagittarius C, révélant comment elles dispersent le gaz environnant. Ce phénomène, bien que commun, prend une dimension particulière dans cet environnement extrême. LesduWebb permettent de mieux comprendre le cycle de vie des étoiles dans laRubén Fedriani, co-auteur de l'étude, exprime sa surprise devant la découverte des filaments. Ces structures, non anticipées, pourraient être liées à l'interaction entre les champs magnétiques et le gaz tourbillonnant autour du trou noir central. Cette interaction sculpte l'environnement unique de Sagittarius C.Les scientifiques estiment que Sagittarius C pourrait bientôt cesser de produire des étoiles. Le gaz restant étant dispersé par les jeunes étoiles déjà formées, cette pouponnière stellaire pourrait disparaître dans quelques centaines de milliers d'années.Les champs magnétiques jouent un rôle crucial dans la limitation de formation des étoiles en empêchant l'effondrement gravitationnel des nuages moléculaires. Dans des régions comme Sagittarius C, ces champs sont si intenses qu'ils peuvent ralentir ou même stopper le processus de formation stellaire.Les filaments observés dans Sagittarius C sont le résultat de l'interaction entre le gaz ionisé et les champs magnétiques. Ces structures, en canalisant le gaz, pourraient limiter la quantité de matière disponible pour former de nouvelles étoiles.Cette découverte aide à comprendre pourquoi certaines régions de l'Univers, malgré des conditions apparemment favorables, produisent moins d'étoiles que prévu. Les champs magnétiques apparaissent ainsi comme un facteur clé dans l'évolution des galaxies.