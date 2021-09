Stocker beaucoup plus d'énergie dans les batteries Li-ion

Le stockage électrochimique de l'énergie grâce aux batteries Li-ion est un axe essentiel de la révolution énergétique de notre siècle. Les limitations intrinsèques des matériaux utilisés pour la cathode de ces batteries forment néanmoins undeinfranchissable pour amener plus loin cette. Une équipe internationale de scientifiques ouvre aujourd'hui uneavec une toute nouvelle famille de: les halogénures lamellaires couplés à des électrolytes superconcentrés. Ces résultats très prometteurs sont à retrouver dans la revueCes dernières décennies, les batteries à(Li-ion) se sont imposées comme la technologie phare pour le stockage de l'. Leur fonctionnement repose, notamment, sur l'intercalation d'ions lithium dans des matériaux qui composent les électrodes de la batterie (positive pour laet négative pour l'anode). Cette technologie mature est le résultat de recherches frénétiques débutées dans les années 90 pour trouver des matériaux de cathodes toujours plus performants. Ces recherches ont abouti à la découverte d'oxydes lamellaires ou de matériaux dits polyanioniques utilisés aujourd'hui dans les dispositifs commerciaux. Leurs principaux inconvénients restent l'utilisation de métaux de transition rares, chers et toxiques ainsi qu'une durée delimitée, pour les uns, et la faibled'énergie pour les autres. Chaque famille a donc ses limitations intrinsèques que seule l'de nouvelles catégories de matériaux permettrait de dépasser.Parmi les autres familles de composés d'intercalation qui présentent endes caractéristiques prometteuses, les halogénures lamellaires, dont la structure géométrique est similaire à celle des oxydes lamellaires, sont intéressants. Malheureusement, leur solubilité trop importante dans les électrolytes habituellement utilisés dans les batteries Li-ion a, jusque-là, découragé les recherches sur ces matériaux.Une équipe internationale, menée par undu laboratoiredu solide et de l'énergie (CNRS/Sorbonne Université/Collège de France) vient de montrer qu'il était possible de dépasser cette limite en couplant l'utilisation d'halogénures lamellaires avec des électrolytes superconcentrés et d'assembler des dispositifs électrochimiques stables. Afin de tester cette nouvelle approche, les scientifiques ont étudié le comportement électrochimique de trois halogénures différents à base deet, à savoir VCl, VBret VI. Les résultats confirment qu'un ion Lipar unité peut s'intercaler réversiblement dans ces matériaux. Cette preuve de concept très prometteuse, publiée dans la revue, va permettre d'explorerun nouveau pan dupériodique pour l'élaboration de matériaux pour le stockage électrochimique de l'énergie et, qui sait, briser le plafond de verre qui repose actuellement sur les batteries Li-ion.Extending insertion electrochemistry to soluble layered halides with superconcentrated electrolytesNicolas Dubouis, Thomas Marchandier, Gwenaelle Rousse, Florencia Marchini, François Fauth, Maxim Avdeev, Antonella Iadecola, Benjamin Porcheron, Michael Deschamps, Jean-Marie Tarascon et Alexis Grimaud29 juillet 2021.