Succès de la campagne ballons strato-science à Timmins

Agence spatiale canadienne (L'Agence spatiale canadienne (ASC) ou en anglais Canadian Space Agency (CSA), est le service gouvernemental responsable du programme spatiale canadien. Elle a été fondé le 1er mars 1989 par la Loi sur l'Agence spatiale...)



Lâcher de la nacelle Cabux. © CNES

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est caractérisée...)

xénon (Le xénon est un élément chimique, de symbole Xe et de numéro atomique 54. Le xénon est un gaz noble, inodore et incolore. Dans...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

définition (Une définition est un discours qui dit ce qu'est une chose ou ce que signifie un nom. D'où la division entre les définitions réelles et les définitions nominales.)

Airbus (Airbus est un constructeur aéronautique européen et également un acteur majeur dans la construction aéronautique mondiale. Filiale à 100 % du groupe industriel EADS, il conçoit, développe,...)

drone (Un drone ("faux bourdon" en anglais) ; ou UAV (Unmanned Aerial Vehicle) est un aéronef sans pilote humain à bord. Il emporte une charge utile destinée, le plus souvent, à des missions de type...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant...)

astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

cosmologie (La cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'Univers en tant que système physique.)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de...)

ores (ORES, l'Opérateur des Réseaux Gaz & Électricité est le l'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz pour les 8...)

latitude (La latitude est une valeur angulaire, expression du positionnement nord-sud d'un point sur Terre (ou sur une autre planète), au nord ou au sud de l'équateur.)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps....)

Seychelles (Les Seychelles sont un archipel de 115 îles, situé dans l'océan Indien et rattaché au continent africain. Toutes ces îles...)

opérateur (Le mot opérateur est employé dans les domaines :)

stratosphère (La stratosphère est la seconde couche de l'atmosphère terrestre, se situant au-dessus de la troposphère et sous la mésosphère. Les températures...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification des actions...)

frontière (Une frontière est une ligne imaginaire séparant deux territoires, en particulier deux États souverains. Le rôle que joue une frontière peut fortement varier suivant les régions...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

satellites (Satellite peut faire référence à :)

recherche scientifique (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

La campagne ballons Strato-Science 2019, démarrée mi-août, s'est avérée être un franc succès. Les quatre vols de ballons stratosphériques ouverts (BSO) réalisés par le CNES, deux vols français (Cabux et PILOT) et deux vols canadiens (Life et Super Bit), se sont parfaitement déroulés depuis le site de lâchers de ballons de Timmins (Canada) appartenant à l'Le vol de l'expérience Cabux a ouvert laStrato-Science 2019 en emportant à son bord six instruments scientifiques principaux. Citons en particulier les instruments Xenon (mesure duatmosphérique), Bernadotte (biologie, effet des radiations sur les cellules vivantes) et VISTRO,hauted', destinée à sonsolaire Zephyr. Le vol de l'expérience PILOT a clos la campagne Strato-Science 2019 en emportant und'inédit, chargé d'observer les poussières galactiques ende futures expériences de. Ce troisième vol de PILOT parfaitement réussi met fin à lad'despour les scientifiques en complément des deux premiers vols de Timmins en 2015 et d'Alice Springs (Australie) en 2017. Ces vols avaientde données scientifiques et des résultats prometteurs ont d'et déjà été publiés par les scientifiques. Quant aux vols canadiens Life et Super Bit, ils ont été parfaits.Le CNES réalise une campagne Strato-Science annuelle, en alternance entre Timmins (latitude moyenne), Kiruna (Suède,polaire) et d'autres sites d'intérêt pour les scientifiques comme Alice Springs (hémisphère sud) ou un site équatorial. La campagne 2020 aura lieu à Kiruna.Pour 2019, le CNES réalisera à partir de mi-octobre unecampagne ballons, Stratéole-2, qui aura pour site de lâcher, Mahé auxet pour objectif la qualification en vol de ballons pressurisés (BPS) de longue durée (plus de 3 mois), dont le CNES est pratiquement le seul maître d'œuvre etavec les Etats-Unis. C'est un nouveau programme très innovant d'études des phénomènes météorologiques en basseéquatoriale dont le caractère unique réside dans desin situ. Six à huit lâchers et vols de longue durée de ballons pressurisés (BPS) sont programmés, dont le premier doit intervenir début novembre. Les campagnes scientifiques de 20 vols chacune sont prévues fin 2021 et fin 2024.Le ballon est unécologique et unique, mis en œuvre à lade l'espace. Lui seul peut évoluer durablement dans les différentes couches de l', régions inaccessibles aux. Pour satisfaire les besoins des utilisateurs scientifiques, le CNES étudie, développe et met en œuvre des systèmes aérostatiques. Le ballon tient une place particulière parmi les outils de ladans divers domaines pour lesquels il permet de préparer ou de compléter les expériences sur satellites et celles effectuées au sol ou embarquées à bord d'avions. Il est facile à mettre en œuvre et d'un coût peu élevé pour la communauté