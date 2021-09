Synthèse douce et simple de molécules fluorées



Présent dans plus de 25 % des produits pharmaceutiques et 40% des produits agrochimiques, le fluor occupe une place de choix en synthèse organique. Dans le cadre d'une collaboration franco-hongroise, une méthode innovante pour introduire des groupements fluorés sur des molécules d'intérêt a été mise au. Cette méthode, douce et sans additif, est à retrouver dans la revueGrâce à ses caractéristiques uniques comme sa petite taille et sa forte électronégativité, l'demodule de nombreuses propriétés des biomolécules. Ainsi, un groupement fluoré peut par exemple stabiliser une, notamment face aux enzymes, et modifier sa lipophilie, permettant à la molécule de pénétrer les membranes cellulaires. Parmi les différents groupements fluorés possibles, on trouve le 2,2,2-trifluoroéthyle (CHCF) sur de nombreuses molécules organiques à haute valeur ajoutée comme le Nexgard, un acaricide dont la vente au détail a généré près d'unde dollars de recette en 2020.Au vu de l'intérêt, agrochimique et économique de cette fonction, l'industrie chimiquedonc constamment de nouvelles méthodes permettant d'introduire différents groupements fluorés sur des briques moléculaires de base. Jusqu'ici, de nombreuses équipes de recherche sont parvenues à introduire cette fonction sur des molécules organiques non fonctionnalisées par voie photochimique. Peu de résultats concernent cependant l'ajout de ce motif fluoré sur des molécules déjà porteuses d'un autre groupement fonctionnel comme un amide ou un ester, utiles par ailleurs.Dans ce, une équipe du laboratoire(ChimieBioorganique: Réactivité et Analyse, CNRS/INSA Rouen/Université de Rouen Normandie), en collaboration avec une équipe de l'Eötvös Loránd de Budapest en Hongrie, a développé une synthèse originale catalysée par du Palladium qui permet la 2,2,2-trifluoroéthylation de dérivés d'acrylamides en utilisant une source d'iodonium fluorée. Cette nouvelle méthode produit de manière sélective des oléfines hautement fonctionnalisées avec un parfaitde leur structure. Douce et sans additif, elle permet l'introduction du groupement CHCFsur des oléfines d'intérêt àambiante. Ces résultats, publiés dans la revue, viennent compléter les techniques existantes de fluoration de molécules organiques.Z-Selective Pd-Catalyzed 2,2,2-Trifluoroethylation of Acrylamides at Room TemperatureLouise Ruyet, Maria I. Lapuh, Vijay S. Koshti, Tamas Földesi, Philippe Jubault, Thomas, Zoltán Novák et Tatiana Besset25 mai 2021.DOI: 10.1039/d1cc02007b