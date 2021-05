Taille record pour un supracristal en or

Figure: L'assemblage d'un supracristal dans un canal microfluidique est suivi dans le temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...) diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de...) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde...) cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que...) microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique...) dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce...)

© C. Hamon, LPS.

Les nanoparticules peuvent s'assembler entre elles, à l'instar des, dans des structures périodiques, appelées supracristaux. Leurs applications sont multiples, de laà la détection, mais elles exigent des assemblages réguliers, avec le moins de défauts possible. Malgré des progrès récents, il est toujours difficile de produire de manière fiable des structures de grande taille. Une équipe du Laboratoire dedes solides à Orsay ( LPS , CNRS/Université Paris-Saclay), en collaboration avec deux équipes espagnoles a démontré la formation de supracristaux parfaitement ordonnés, d'au moins 0,5 mm². Ce travail a été publié dans la revueParmi la variété de formes que l'on peut synthétiser, les chercheurs ont choisi des octaèdres. Ces objets sont proches des sphères, mais ne forment pourtant pas de structures compactes comme elles. Ils s'auto-assemblent selon trois réseaux distincts (simple hexagonal simple, monoclinique oude Minkowski), qui peuvent se retrouver parfois mêlés dans un seul. Ce polymorphisme explique probablement pourquoi il est si difficile d'obtenir des empilements réguliers d'octaèdres.Les chercheurs ont esquivé le problème en confinant une solution de particules dans un canal microfluidique recouvert d'une fine membrane perméable. Pendant le séchage lent et contrôlé (pervaporation) de la solution, ils ont suivi la formation du supracristal, dans le temps et l'espace, par la diffusion des rayons X. Ils ont appris ainsi que le processus commence par la concentration des nanoparticules dans le canal, suivie par la nucléation et la croissance du supracristal. L'de celui-ci ne change pas pendant la croissance et il finit par adopter la forme du canal. C'est l'isolement du canal de l'ambiant par la membrane qui explique la grande taille d'échantillon et sa qualité.L'assemblage ainsi obtenu a été étudié par microscopie électronique: le supracristal est découpé par un faisceau d'ions et chaque tranche est imagée. On peut ainsi reconstituer la structure tridimensionnelle et, en combinant cette information avec celle obtenue par rayons X, identifier le réseau comme étant monoclinique. La pervaporation stabilise donc cette structure particulière aux dépens des autres arrangements possibles et permet ainsi d'obtenir des supracristaux de grande taille, avec des applications potentielles à laanalytique.Structure and Formation Kinetics of Millimeter-Size Single Domain Supercrystals.D. García-Lojo, E. Modin, S. Gómez-Graña, M. Impéror-Clerc, A. Chuvilin, I. Pastoriza-Santos, J. Pérez-Juste, D. Constantin, C. Hamon,, Publié le 22 avril 2021.DOI: 10.1002/adfm.202101869 Article disponible sur la base d'archives ouvertes hal