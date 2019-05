Des tensioactifs pour la microfluidique





La microfluidique, principalement utilisée pour la recherche en biologie (diagnostic, criblages...), a besoin de tensioactifs pour stabiliser les gouttes à analyser. La start-up Emulseo, créée sur la base d'uneau Centre dePaul Pascal(1), met auet commercialise des tensioactifs fiables et de haute performance, à destination des laboratoires de recherche et des fabricants d'équipements d'analyses.Laest un procédé qui génère des milliers de gouttes à la, via une puce dans laquelle deux fluides non miscibles circulent dans unde microcanaux,ainsi une émulsion. Elle est utilisée en recherche, ou dans des analyses biologiques, pour manipuler des cellules uniques, isoler des, cribler des enzymes, analyser l'ADN, etc. Pour stabiliser ces milliers de gouttelettes, il est nécessaire d'ajouter un, une molécule qui se place à l'entre la goutte et le milieu dans lequel elle baigne. Jean-Christophe Baret et son équipe du Centre de recherche Paul Pascalont travaillé sur une synthèse d'un tensioactif fluoré plus performant que l'existant et ont ainsi développé une molécule stable et plus performante. La start-up Emulseo est née en septembre 2018 sur la base de ces travaux.Unede développement, notamment dans le cadre d'unde maturation financé par l'via une ERC PoC puis soutenu par la Satt AquitaineTransfert, a permis d'aboutir au tensioactif FluoSurf, qui possède les propriétés requises pour la microfluidique en gouttes. Biocompatible, ce tensioactif limite la fuite de composés et résiste aux conditions extrêmes de pH etqu'exigent la. "", indique Florine Maes, présidente et co-fondatrice d'Emulseo.Emulseo propose son tensioactif aux laboratoires de recherche qui utilisent la microfluidique en gouttes (plus de 200 laboratoires dans le monde), mais aussi aux fabricants d'équipements d'analyse, et aux distributeurs de kits de consommables pour ces instruments. La start-up, qui a déjà conquis une vingtaine de clients fidèles vient de recruter un "business developer" pour accélérer la commercialisation de son produit.Unde R&D rejoindra également l'équipe en mai prochain, pour le développement de nouveaux produits qui compléteront l'offre d'Emulseo dès la fin de 2019. La collaboration se poursuit avec l'équipe dirigée par Jean-Christophe Baret du Centre de recherche Paul Pascal, mais aussi avec l'équipe Translational Research & Microfluidics de Valérie Taly à l'Paris-Descartes, sur les applications en