Le télescope ALMA révèle la présence d'un “intrus” lors d'un survol stellaire

Image composée du système stellaire Z Canis Majoris obtenue à partir d'observations à différentes longueurs d' onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...) Subaru (Subaru est un constructeur automobile japonais, né en 1956, et faisant partir du groupe Fuji Heavy...)

On aperçoit l'intrus stellaire (en bas à droite de la 1er photo) en train (Un train est un véhicule guidé circulant sur des rails. Un train est composé de...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) / S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF) / NAOJ

Grâce à des observations obtenues avec les antennes d'ALMA et du VLA, des scientifiques ont détecté un événement rare de survol stellaire dans le système stellaire Z Canis Majoris (Z CMa). En effet, il est probable qu'une étoile perturbatrice ait survolé les parties externes duen laissant desclaires d'. Lors d'un survolsuffisamment rapproché, l'intrus peut causer la formation deallongées deet de poussière dans le. Ceci a été proposé pour le système Z CMa d'après une récente étude publiée dansqui combine desdeet des simulations hydrodynamiques de survols stellaires.Bien que de tels événements de survol aient été observés avec une certaine régularité dans les simulations numériques de formation stellaire, peu d'observations directes ont révélé des survols stellaires en cours de façon convaincante. Cette découverte montre que les rencontres rapprochées entre de jeunes étoiles abritant des disques se produisent effectivement dans laet qu'il ne s'agit pas seulement d'un scénario théorique issu des simulations.Lorsqu'une rencontre ou survol stellaire se produit, ceci entraîne des changements importants dans la morphologie du disque (spirales, voilures, ombres, etc.) qui peuvent être considérés comme des empreintes digitales. Dans ce cas, en examinant très attentivement le disque de Z CMa, nous avons révélé la présence de plusieurs empreintes typiques d'un survol stellaire. Ces “empreintes digitales” ont non seulement aidé les scientifiques à identifier l'intrus, mais les ont également amenés à considérer quels pourraient être les effets à long terme de ce survol. En effet, les perturbations gravitationnelles de ce genre peuvent fortement modifier l'évolution des disques protoplanétaires.Suite à cette étude, la chasse aux survols stellaires dans les zones de formation stellaire va sans doute s'accélérer. Il reste à comprendre dans quelle mesure ces survols modifient la façon dont se forment les planètes bébés ou proto-planètes dans ces disques. N.Cuello conclut que ceci reste un mystère jusqu'à présent mais nous avons de plus en plus de pistes grâce aux observations et aux simulations numériques de ces étoiles jeunes.Dong, R.,, H.B., Cuello, N.(2022).Nicolas Cuello -deet d'(IPAG/CNRS) - nicolas.cuello at univ-grenoble-alpes.fr