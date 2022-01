Le télescope spatial James Webb sur son orbite L2



© NASA

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

point de Lagrange (Un point de Lagrange (noté L1 à L5), ou, plus rarement, point de libration, est une...)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

maison (Une maison est un bâtiment de taille moyenne destiné à l'habitation d'une famille,...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de...)

Bill Nelson (Clarence William Nelson dit Bill Nelson (né le 29 septembre 1942) est un homme...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant...)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)



Source: Équipe scientifique NASA/WMAP

allumage (Pour s'enflammer, le mélange air-essence, un gaz contenu dans le cylindre doit subir une...)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur...)

mètre (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du...)

marche (La marche (le pléonasme marche à pied est également souvent utilisé) est un...)

vitesse (On distingue :)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée...)

rayonnement solaire (En plus des rayons cosmiques (particules animées d'une vitesse et d'une énergie extrêmement...)



Diagramme de trajectoire Webb - Crédit: Steve Sabia/NASA Goddard

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble...)

chef de projet (Un chef de projet, en informatique est la personne chargée de contrôler le bon déroulement du...)

activation (Activation peut faire référence à :)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le 24 janvier 2022 à 14 h HNE, le télescope spatial a déclenché ses propulseurs embarqués pendant près de cinq minutes (297 secondes) pour achever la dernière correction de trajectoire post-lancement. Cette action a placé Webb sur sonfinaledu deuxièmeSoleil-Terre, ou L2 , à près d'undede la"Webb, bienvenue à la!" a déclaré l'administrateur de la. "Félicitations à l'équipe pourleur travail acharné pour assurer l'arrivée en toute sécurité duen L2. Nous sommes sur lede découvrir les mystères de l'. Et j'ai hâte de voir les premières nouvelles vues de l'univers de Webb cet été !Le dernierdu propulseur à mi-parcours n'a ajouté qu'environ 3,6 miles par(1,6par seconde) - un simple rythme de- à lade Webb, ce qui était tout ce qui était nécessaire pour l'envoyer sur son orbite définitive sur le point L2.L'orbite de Webb lui permettra unelarge du cosmos à tout moment, ainsi que la possibilité pour sonet ses instruments scientifiques de se refroidir suffisamment pour fonctionner et effectuer uneoptimale. Webb a utilisé le moins depossible pour les corrections depour arriver à l'orbite L2. Lade carburant restant permet ainsi une large marge pour les corrections futures de trajectoire: maintien en position (petits ajustements pour maintenir Webb dans son orbite souhaitée) et contrecarrer les effets de ladusur l'immense pare-soleil."Au cours dudernier, JWST a remporté un succès incroyable et est un hommage à tous ceux qui ontde nombreuses années, voire des décennies, à assurer le succès de la mission", a déclaré Bill Ochs,Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA. "Nous sommes maintenant sur le point d'aligner les miroirs, l'et la mise en service des instruments, et le début de découvertes merveilleuses et étonnantes."Maintenant que les segments deprimaire et le miroir secondaire de Webb ont été déployés à partir de leurs positions de lancement, les ingénieurs vont commencer le processus complexe de trois mois d'alignement de l'optique du télescope avec une précision proche du nanomètre.