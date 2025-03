La Terre est percutée par des objets en provenance d'Alpha du Centaure ☄️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Cette image du ciel autour de la brillante étoile Alpha Centauri AB montre également l'étoile bien plus faible de type naine rouge, Proxima Centauri Système Solaire

Qu'est-ce qu'un objet interstellaire ?

Comment les objets interstellaires atteignent-ils notre Système solaire ?

Des matériaux interstellaires ont été identifiés dans notre Système solaire, mais leur origine reste un mystère. Une étude récente suggère que le système Alpha du Centaure, notre voisin stellaire, pourrait en être l'origine.Les objets interstellaires, tels que les astéroïdes ou les comètes, ne sont pas liés gravitationnellement à une étoile. Ils peuvent provenir d'autres systèmes solaires, par exemple éjectés dans l'espace interstellaire par des collisions ou subir l'effet de fronde gravitationnelle d'une planète ou d'une étoile.Cole Gregg, doctorant en physique et, a développé un modèlepour étudier notre Système solaire, Alpha du Centaure et l'interstellaire entre eux. Ce modèle simule l'activité interstellaire dans Alpha du Centaure, un système à trois étoiles, en utilisant les lois physiques de notre système solaire.Si les estimations sont correctes, environ un million d'objets interstellaires de plus de 100 mètres de diamètre provenant d'Alpha du Centaure pourraient se trouver actuellement dans le nuage d'Oort, une enveloppe de corps glacés entourant notre Système solaire.Le modèle prévoit également que jusqu'à 10 météores provenant d'Alpha du Centaure pourraient entrer dans l'atmosphère terrestre chaque année. Cependant, ces météores seraient de taille microscopique et ne représenteraient aucun danger.Cette étude ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension de notre galaxie comme un système interconnecté, où les matériaux interstellaires sont partagés entre les étoiles. Elle souligne l'importance d'étudier les systèmes stellaires non pas isolément, mais dans leur environnement galactique.Les recherches de Gregg et Wiegert, publiées dans, montrent que l'des systèmes stellaires voisins peut révéler des informations précieuses sur l'origine des matériaux interstellaires dans notre Système solaire.Un objet interstellaire est un corps céleste, comme unou une, qui n'est pas gravitationnellement lié à une étoile. Ces objets peuvent voyager à travers l'espace interstellaire, provenant d'autres systèmes solaires.Ils sont souvent éjectés de leur système d'origine par des collisions ou l'effet de fronde gravitationnelle d'une planète ou d'une étoile. Cela leur permet de parcourir de grandes distances dans la galaxie.La découverte de tels objets dans notre Système solaire offre une opportunité unique d'étudier la composition et les propriétés des matériaux provenant d'autres systèmes stellaires. Cela enrichit notre compréhension de la diversité et de la dynamique de notre galaxie.Les objets interstellaires peuvent atteindre notre Système solaire grâce à leur vitesse et à la dynamique gravitationnelle de la galaxie. Ils sont souvent propulsés par des interactions gravitationnelles dans leur système d'origine.Une fois dans l'espace interstellaire, ces objets peuvent être capturés par le champ gravitationnel d'autres étoiles, y compris notre Soleil. Cela explique pourquoi certains de ces objets puissent se retrouver dans notre Système solaire.L'étude des trajectoires et des vitesses de ces objets permet aux scientifiques de retracer leur origine et de comprendre les mécanismes qui régissent leur voyage à travers la galaxie. Cela ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension des interactions entre les systèmes stellaires.