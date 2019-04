Vers un recyclage efficace du CO2

enzyme (Une enzyme est une molécule (protéine ou ARN dans le cas des ribozymes) permettant d'abaisser l'énergie d'activation d'une réaction et...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes catégories : les besoins primaires, les besoins...)



Au milieu des deux molécules, le centre de fer et de nickel (Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.)

© Philipp Gotico

réchauffement climatique (Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, à...)

monoxyde de carbone (Le monoxyde de carbone est un des oxydes du carbone. Sa formule brute s'écrit CO et sa formule semi-développée C=O ou –C≡O+, la...)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire glucidique, le peptidoglycane. Les bactéries...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le...)

Chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec...)

Matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre...)

acide (Un acide est un composé chimique généralement défini par ses réactions avec un autre type de composé chimique complémentaire, les bases.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des...)

dioxygène (Le dioxygène est une molécule composée de deux atomes d'oxygène, notée O2, qui est à l'état de gaz aux conditions normales de pression et de...)

sang (Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres, dont le plasma est la substance fondamentale et est présent chez la plupart des animaux. Un humain adulte est doté...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

Référence

Le recyclage du monoxyde et du dioxyde de carbone (CO et CO2) en hydrocarbures est possible, mais certaines étapes de ces procédés coûtent encore plus d'énergie qu'elles n'en sauvent. Des chercheurs du CNRS et des universités Paris-Sud et Rennes 1 se sont inspirés d'unenaturelle pour améliorer les catalyseurs utilisés dans la réduction du CO2 en CO. Grâce à ces travaux, publiés dans la revue, cettedemande moins d'et n'a pas plusde consommer d'acides.Parmi les pistes pour combattre le, les procédés de Fischer-Tropsch recyclent le(CO) en hydrocarbures. Mais pour que cela fonctionne à partir de(CO2), ce dernier doit être réduit en CO. Une étape qui réclame deux électrons et deux protons, apportés sous forme d'énergie pour les premiers et par des acides pour les seconds: le système n'est alors pas rentable des points deéconomiques et écologiques. En s'inspirant d'une enzyme présente dans certaines, des chercheurs de l'deMoléculaire et desd'Orsay (ICMMO, CNRS/Université Paris-Sud), Institut deIntégrative de la Cellule (I2BC, CNRS/Université Paris-Sud/CEA) et de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Université Rennes 1) sont parvenus à une réduction du CO2 à la fois moins énergivore et qui ne demande plus l'ajout d'Les scientifiques se sont ainsi concentrés sur l'enzyme monoxyde dedéshydrogénase, dont lesde fer et de nickel forment un centre très efficace pour réduire réversiblement le CO2 en CO. Son succès passe par deux acides aminés qui aident à immobiliser le CO2. Les chercheurs ont donc employé unesimilaire en introduisant de petites molécules azotées, dans unproche des composants qui permettent aux globules rouges de transporter ledans le: les porphyrines de fer. Le CO2 ainsi capturé est réduit en CO a un potentiel plus bas de 300 mV, soit environ 40 % de gain, ce qui représente une économie d'énergie significative. L'enzyme piège également des molécules d'qui fournissent les protons nécessaires à la réaction, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin d'ajouter des acides. Ces travaux doivent encore être transposés à échelle industrielle, mais ils apportent de nouvelles perspectives pour le développement de catalyseurs moléculaires pour la réduction du carbone dans l'Philipp Gotico, Bernard Boitrel, Regis Guillot, Marie Sircoglou, Annamaria Quaranta, Zakaria Halime, Winfried Leibl et Ally Aukauloo.