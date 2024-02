De la vie détectée sur Terre (et c'est une bonne nouvelle)

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les cinq satellites de la mission LIFE connectés pour former un grand télescope spatial.

Crédit: ETH Zurich / initiative LIFE

Comment détecter la vie sur des exoplanètes ? Une mission spatiale prometteuse se prépare.La mission LIFE, une collaboration entre l'ETH Zurich et l'Université de Zurich, vise à percer le mystère de l'existence de la vie sur d'autres planètes. Au cœur de cette initiative, cinq satellites travailleront de concert pour former un télescope spatial d', capable d'analyser les émissions thermiques infrarouges des exoplanètes. Cettenovatrice pourrait révolutionner notre compréhension des mondes lointains et de leur potentiel habitabilité.À travers une étude récente publiée dans, les chercheurs ont mis à l'épreuve les capacités de la mission LIFE en utilisant notre proprecommede test. Ils ont exploité des spectres d'émissionréels, collectés par led'de laAqua de la NASA, pour simuler ce que le télescope LIFE pourrait observer en scrutant des exoplanètes semblables à la Terre. Cette démarche unique a permis de valider le processus de mesure envisagé pour la mission.Le défi consistait à déterminer si, en observant la Terre comme une simple tache lointaine, le télescope spatial serait capable de reconnaître des signes de vie. Les résultats ont été prometteurs: indépendamment de la géométrie d'et des fluctuations saisonnières, le télescope LIFE pourrait identifier des concentrations significatives de gaz tels que le CO2, l'eau, l'et le. Ces gaz, notamment l'ozone et le méthane, sont cruciaux car ils sont produits par laterrestre.Cette capacité de détection s'avère indépendante de la position d'observation, une avancée majeure sachant que la géométrie exacte pour les observations futures d'exoplanètes terrestres reste incertaine. Bien que la saisonnalité atmosphérique se révèle difficile à observer, l'étude confirme que les missions spatiales de prochaine génération auront la capacité d'évaluer l'habitabilité, voire l'habitation, de proches exoplanètes tempérées semblables à la Terre.