Une voie pour améliorer la dissipation thermique des dispositifs électroniques

Génération et propagation de phonon-polaritons de surface (PhPS): L'excitation thermique d'une couche mince polaire (par exemple SiN) provoque la fluctuation de ses dipôles électriques microscopiques qui émettent un champ électromagnétique

©Jose ORDONEZ-MIRANDA, Institut Pprime CNRS

Une équipe internationale réunissant des chercheurs de l'Institut Pprime, du laboratoire franco-japonais LIMMS, de l'université de Tokyo et du CEMHTI, a montré expérimentalement que la conductivité thermique dans des couches ultra-minces de nitrure deest due à des quasi-particules, appelées phonons-polaritons de. Une voie pour améliorer la dissipationdans les dispositifs électroniques et photoniques de taille nanométrique. Les résultats sont publiés dansL'un des principaux défis posés par la miniaturisation des dispositifs électroniques est la dissipation thermique. En effet, quand la taille des structures diminue, les phonons acoustiques, principaux transporteurs de la, sont de plus en plus diffusés sur les surfaces: la dissipation thermique est moins efficace, ce qui provoque des surchauffes et des risques d'endommagement du dispositif. Des chercheurs de l' Institut Pprime (CNRS/université de Poitiers), du laboratoire franco-japonais LIMMS (CNRS/Université de Tokyo), de l'de Tokyo et du CEMHTI (CNRS/Université d'Orléans), proposent d'utiliser un nouveau mode de dissipation de la chaleur dans des structures de taille nanométrique, basée non plus sur les phonons, mais sur lapar des quasi-particules appelées phonons-polaritons de surface.L'équipe a travaillé sur des couches ultra-minces de nitrure de silicium (SiN amorphe, undiélectrique polaire). Des mesures expérimentales dans des membranes de SiN d'épaisseur inférieure à 100 nm ont montré que la conductivité thermique du matériau augmente avec la. Ainsi, dans une membrane de SiN de moins de 50 nm d'épaisseur, la conductivité thermique double quand la température passe de 300 K à 800 K. Ce phénomène ne peut être dû aude chaleur par des phonons, qui au contraire diminue avec la température. Une analyse théorique a montré que cette croissance de la conductivité thermique avec la température, dans ces couches ultra-minces, est la "signature" d'une conduction par des phonons-polaritons de surface.Les chercheurs ont ainsi mis en évidence un nouveau canal de dissipation thermique qui compense la perte de conductivité par les phonons dans les structures nanométriques. Ces résultats posent les bases d'une nouvelle voie pour résoudre les problèmes de surchauffes des dispositifs microélectroniques ou photoniques sur silicium. De nouvelles recherches sont en cours pour étudier l'influence de lades couches minces sur les propriétés thermiques, et ainsi optimiser la conductivité par les phonons-polaritons de surface.Y. Wu, J. Ordonez-Miranda, S. Gluchko, R. Anufriev, D. De Sousa Meneses, L. Del.Campo, S. Volz, and M. Nomura.