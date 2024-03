Voir derrière un mur à partir d'une simple photo sera bientôt possible

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une nouvelle technologie permet de voir au-delà des obstacles. Avec le résultat de leurs travaux, les chercheurs de l'Université du Sud de la Floride, dirigés par le professeur adjoint John Murray-Bruce et l'étudiant en doctorat Robinson Czajkowski, promettent de révolutionner notre perception de l'et de nous permettre de voir au-delà des vues obstruées.L'inspiration derrière ce développement vient d'une expérience personnelle du professeur John Murray-Bruce. Lorsqu'il a été impliqué dans un accident de voiture, John Murray-Bruce aurait souhaité pouvoir anticiper la collision. Pour éviter ces incidents à l'avenir, il s'est engagé à élargir notrede vision au-delà des barrières physiques.La technologie développée utilise une seule photographie pour générer une reconstruction tridimensionnelle hautement précise et encomplète des zones cachées. Cela est réalisé en utilisant les faibles ombres capturées dans l'image, transformant les surfaces ordinaires en miroirs qui révèlent des vues et des objets obstrués.“Nous transformons des surfaces ordinaires en miroirs pour révéler des régions, des objets et des pièces qui sont en dehors de notre champ de vision”, explique John Murray-Bruce. “Nous vivons dans un monde en 3D, donc obtenir une image 3D plus complète d'unepeut être essentiel dans de nombreuses situations et applications”. Cette technologie va au-delà de la simpledes accidents, elle pourait notamment être utilisée par les forces de l'ordre dans des situations de prise d'otages et lors d'opérations deet de sauvetage.Des efforts similaires ont été déployés par le passé, mais ils nécessitaient un équipement spécialisé et coûteux ; cette nouvelle technique atteint les mêmes résultats en utilisant des sources facilement disponibles. Cet avancement de la technologie d'supprime les barrières financières, la rendant plus accessible pour une adoption généralisée. John Murray-Bruce estime qu'il faudra 10 à 20 ans avant que la technologie atteigne un niveau de robustesse adapté aux forces de l'ordre et aux industries automobiles.L'équipe de recherche se concentre désormais sur le perfectionnement de la vitesse et de la précision de la technologie pour élargir ses applications. Bien qu'il soit encore ende développement, l'algorithme estdisponible pour que d'autres chercheurs l'expérimentent, permettant ainsi une collaboration et des progrès ultérieurs dans le domaine.